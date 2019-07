UrzÃºa se reintegra como acadÃ©mico al ITESM

Urzúa se reintegra como académico al ITESM

El ex titular de la SHCP parece en foto con Alejandro Poiré, ex titular de Segob

Noroeste / Redacción

Carlos Manuel Urzúa Macías, quien el pasado martes renunció a la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cargo que ostentaba desde el 1 de diciembre del 2018, nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reintegró este jueves como académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

“Bienvenido profe @CarlosM_Urzua a la @EGobiernoyTP en nuestra nueva sede en #Mixcoac. #ElCursoFuturoDeMéxico”, señaló la institución educativa desde la cuenta en la red social Twitter de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, acompañado de una fotografía de Urzúa Macías con Alejandro Poiré Romero, ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El actual decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del ITESM y sucesor de Francisco Blake Mora en la Segob durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, escribió “Bienvenido a casa, querido profesor”, en un retuit a la primera publicación.

El martes pasado, el ahora ex funcionario agradeció en un tuit “la oportunidad de haber servido a México”, y anexó una carta en el cual indicó que “discrepancias en materia económica hubo muchas”, algunas de las cuales porque en la presente administración federal se han tomado decisiones de política pública “sin el suficiente sustento”.

“Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”, señaló Urzúa Macías.

“Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente de conflicto de interés”, indicó el ex funcionario federal, como causas que lo orillaron a renunciar.

Urzúa Macías, de 64 años de edad, nació en Aguascalientes. Es licenciado y maestro en Matemáticas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), respectivamente.

También es doctor en economía por la Universidad de Wisconsin, en Madison, Estados Unidos, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Se desempeñó como Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (GDF), de 2000 a 2003, cuando López Obrador fungió como titular del mismo.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Urzúa Macías, tuvo diferencias con él mismo, y con algunos miembros de su gabinete, entre ellos el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo Garza, por el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019) que se presentó al Congreso de la Unión, además de otros temas.

“Él es un hombre con criterios, nosotros tuvimos entre otras discrepancias, lo del Plan de Desarrollo, que hubo dos versiones y la versión que se quedó fue la que yo autoricé, incluso me tocó escribirla, porque había otra versión, que parecía que la escribió [Agustín] Carstens [Carstens] o [José Antonio] Meade [Kuribreña], y sentí que era continuismo del neoliberalismo, era una concepción todavía en la inercia neoliberal y había que marcar la diferencia”, dijo el Presidente.

El Mandatario nacional reveló que Urzúa Macías también tuvo diferencias con el Jefe de Oficina de Presidencia, Alfonso Romo Garza, así como con el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares, y con la titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos Farjat.

“También había discrepancias en el manejo de la Banca de Desarrollo, yo le encargué a Alfonso Romo a que ayudara en la coordinación de la Banca y no había en esto acuerdo, había diferencias notorias […] Hubo diferencias con Germán Martínez, quien también presentó su renuncia, y otras diferencias se tuvieron con la directora del SAT y pueden haber otras, pero nada extraño, no es para rasgarse las vestiduras”, abundó el presidente.

López Obrador agregó que Urzúa Macías le planteó renunciar el sábado próximo, para evitar un problema financiero, sin embargo, él lo rechazó, y pese a ello el peso se recuperó, y las finanzas públicas están “sanas”, dijo el político tabsqueño. “Para qué esperar hasta el sábado. No, de una vez, ¡vámonos!”, le expresó.

“Me dio el sábado pensando en que se podía generar un problema económico-financiero de ajustes en los mercados, le dije que no, parte del cambio es que también actuemos de otra manera, los mercados pues si son sensibles y se ponen nerviosos y buscan confianza, pero también hay inteligencia, los financieros tienen mucha información, más de lo que se imagina uno”, indicó.