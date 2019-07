UrzÃºa tuvo diferencias con Romo y conmigo: AMLO

Urzúa tuvo diferencias con Romo y conmigo: AMLO

El Presidente advierte que puede haber otras renuncias en el gabinete

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo)._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Carlos Urzúa, ex titular de la Secretaría de Hacienda, tuvo diferencias con él y con Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de Presidencia.

El Jefe del Ejecutivo federal detalló: “Diferencias conmigo [de Urzúa] y con otros miembros del equipo”.

“Yo tuve diferencias con él. Yo lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación. Aquí no se oculta nada. No es que salió del Gobierno por motivos de salud. Él es un hombre de criterios y tuvimos entre otras discrepancias. El Plan de Desarrollo: hubo dos versiones y la versión que quedó es la que yo autoricé. Incluso me tocó escribirla porque había otra versión y sentí que era continuismo”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Desde Palacio Nacional, el mandatario consideró que se trataba de una concepción que se encontraba en la inercia neoliberal, por lo que sintió que se debía marcar la diferencia. Ante dicha situación, aclaró que el Plan de Desarrollo presentado ante el Congreso tiene como antecedente el plan liberal de 1906.

“Ahí no van a encontrar nada que tenga que ver con los términos propios de la política neoliberal. Ahí se habla que los problemas de México tiene que ver con la corrupción, con la impunidad. No vamos a continuar con la política politizadora. También había discrepancias en el manejo de la Banca de Desarrollo. Yo le encargué a Alfonso Romo que ayudara en el funcionamiento de la Banca de Desarrollo y no había acuerdo en esto. Había diferencias entre ellos”, aseguró.

Un reportero le preguntó antes que le pusiera nombre a los que se confrontaron con Urzúa.

– ¿Entonces habla de Alfonso Romo?

"Sí, seguramente. Era algo evidente, tenían diferencias y con otras áreas".

– ¿Y Raquel Buenrostro?

"No, fíjense que eso no. Raquel tiene discrepancias porque a ella le toca tomar decisiones en la política de austeridad. No hubo diferencias con Raquel. También hubo diferencias con Germán Martínez y otras diferencias con el SAT, con la directora del SAT. Y pueden haber otras, pero nada extraño. Esto es así porque los cambios van. No hay esa quietud".

“En las tres transformaciones ha habido muchos movimientos. Inclusive las tres transformaciones que se han llevado a cabo se han hecho por la vía armada, ha habido violencia. Nosotros estamos llevando una transformación de manera pacífica, sin violencia. La cuarta transformación. Pero eso no significa que no haya movimientos”, destacó el Presidente.

Esa fue su respuesta a la pregunta que realizó un periodista sobre quiénes son esos personajes que obstaculizaron el trabajo del ahora ex Secretario de Hacienda. El mismo Carlos Urzúa lo denunció en una carta pero no le puso nombres. Se le pidió nombres a López Obrador.

Pero dijo que Urzúa tuvo fricciones diferencias directamente con él, con el Presidente de México.

“Es un cambio régimen. Esto lleva a que haya puntos de vista, discrepancias; que se produzcan incluso enfrentamientos al interior del mismo Gobierno, del grupo”.

– ¿Ruptura interna?

"No tanto. Diferencias".

“Vamos de prisa y no nos vamos a detener. Los cambios van. Es mejor acostumbrarnos y entender el contexto, las circunstancias de cambio que se van a dar dando. Incluso puede haber otras renuncias”, agregó. “Hay reajustes. Nosotros estamos comprometidos a cambiar la política económica. Lo planteamos, considero, la gente votó también para que se modificara la política económica que resultó un fracaso”, insistió.

Asimismo, el tabasqueño reiteró que el Gobierno atraviesa por un proceso de transformación, “hasta podríamos decir que se trata de una ruptura y he dicho que no es un simple cambio de Gobierno, es un cambio de régimen”.

Por ello, indicó, pueden existir discrepancias o enfrentamientos al interior del Gobierno, sin embargo, confió en que todo se desarrolla sin problemas para cumplir con el objetivo de dejar sentadas buenas bases antes de que termine el año.

“No nos vamos a detener, es mejor acostumbrarnos y entender el contexto, las circunstancias de cambios que se van a seguir dando, incluso puede haber otras renuncias”, advirtió.

Frente a los medios de comunicación, AMLO reveló que Urzúa Macías le propuso renunciar el sábado, que él iba a dar a conocer la renuncia.

“Lo dejé en libertad. No le dije no. Me dijo que el sábado, pensando en que se podía generar un problema económico financiero, de ajustes, los mercados, lo mismo. Le dije: no. Parte del cambio es que actuemos de otra manera. Los mercados pues sí, son sensibles, se ponen nerviosos y buscan confianza. Pero también hay inteligencia”, dijo.

“Los financieros tienen mucha información. ¿Cómo voy a estar una semana nada más esperando a que llegue el sábado para que demos a conocer una renuncia. Entonces el planteamiento fue: ya. Lo más pronto posible. Vámonos. Y sí, hubo algún ajuste en el movimiento del peso pero el peso está fortachón, aguanta. Se recuperó y se va a seguir recuperando porque tenemos finanzas públicas sanas, hay buena recaudación. Tenemos un manejo de presupuesto ordenado, no tenemos déficit, no está creciendo la deuda. No hay inflación. Entonces estamos bien”, finalizó.