ATLETISMO

Usain Bolt es 'el cantante más rápido' con su nueva canción 'Living the Dream'

Así como Usain Bolt volaba en las pistas de atletismo, lo hace rimando ante el micrófono en su nueva faceta dentro de la música

Noroeste / Redacción

Fue el hombre que voló frente a los ojos del mundo en tres Juegos Olímpicos y ahora rapea más rápido que nadie. Esa es la nueva faceta de Usain Bolt, quien presentó su nueva canción Living the Dream (Viviendo el Sueño en español), cuya letra se centra en motivar a las personas a conquistar sus objetivos y sueños.

En redes sociales, el Hijo del Trueno compartió un video en el que aparece él como parte de la producción escuchando la canción y agregó un divertido mensaje.

"Ok. Entiendo que mi verso fluye demasiado rápido. Me pregunto si es porque soy el hombre más rápido con vida. Ok, para la próxima canción intentaré hacerlo más despacio y podrás escucharme", escribió Bolt.

En el videoclip, el ganador de ocho Oros Olímpicos (que eran nueve pero le despojaron de uno por el dopaje de un compañero en relevos) aparece al lado de Nugent Walker, uno de sus amigos. En YouTube, Living the Dream ya superó las 80 mil reproducciones, que es su segunda producción porque la primera fue Olympe Rose Riddin, publicada en 2019.