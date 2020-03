Uso del celular al manejar primera causa de accidentes de trÃ¡nsito en MazatlÃ¡n: EducaciÃ³n Vial

Uso del celular al manejar primera causa de accidentes de tránsito en Mazatlán: Educación Vial

Roberto Jaime Rodríguez pide a los conductores evitar el uso de estos aparatos para evitar accidentes viales; 52 personas fallecieron el año pasado por estos hechos

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El uso del teléfono celular al manejar es actualmente la primera causa de accidentes viales, seguida de invasión de carril, no guardar la distancia, el exceso de velocidad y el estado de ebriedad, dijo el Coordinador de Educación Vial en Mazatlán, Roberto Jaime Rodríguez.

“Pedirle a la gente que tenga cuidado con las cinco causas más recurrentes para chocar que se están generando ahorita en los accidentes, es el uso del celular que es la número uno, la invasión de carril, el no guardar la distancia, el exceso de velocidad y el estado de ebriedad”, añadió Jaime Rodríguez en entrevista.

“Si nosotros manejamos y no cometemos ninguna de estas cinco violaciones estamos casi exentos de tener accidentes de tránsito”.

No se debe ir enviando mensajes o hablando por teléfono celular al momento de manejar para prevenir accidentes, además se debe guardar la distancia de seguridad, no invadir carril, moderar la velocidad y no conducir bajos los efectos de bebidas alcohólicas o drogas.

El Coordinador de Educación Vial dio a conocer que en lo que va del presente año se han registrado tres muertes por accidentes viales en este municipio, una cantidad menor a las cerca de 10 que se llevaban el año pasado en el mismo lapso de dos meses, aunque una sola muerte de una persona que ocurra es mucho.

Recordó que el año pasado en Mazatlán fallecieron 52 personas por accidentes de tránsito, de las cuales 28 fueron motociclistas, es decir, el 53 por ciento del total de dichas muertes fueron motociclistas.

Por ello recomendó a los conductores de ese tipo de unidades de dos ruedas a que traigan bien puesto el casco de seguridad, que sea un casco reglamentario, que utilicen atuendos de protección como coderas, rodilleras, guantes, que lleven la luz prendida de su moto, que no lleven a más de un pasajero ni a toda la familia completa y que manejen con la debida precaución respetando los señalamientos viales.

“Y a los demás usuarios saber que el vehículo, el automóvil nos brinda seguridad, está equipado con condiciones de seguridad como el cinturón, la bolsa de aire, el vehículo tiene cristales especiales para nuestra propia seguridad y por eso tenemos que saber que hay que leer el manual de vehículos para ver qué servicios me da un vehículo”, continuó Jaime Rodríguez.

“A veces no sabemos ni cómo activar la bolsa de aire para en caso de un accidente, entonces es importante que nosotros mismos generemos esa seguridad personal para que no tengamos situaciones lamentables”.