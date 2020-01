Usted es el Presidente con peores cifras de criminalidad: Jorge Ramos a AMLO en la matutina

El periodista de la cadena Univisión, dijo en Palacio Nacional, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, que de diciembre de 2018 a noviembre de 2019, han sido asesinadas 34 mil 579 personas, además de un alza en secuestros y otros delitos

Noroeste / Redacción

15/01/2020 | 08:34 AM

El periodista Jorge Ramos Ávalos cuestionó esta mañana al Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre cuándo iba a haber resultados en materia de seguridad, ya que, el reportero dijo, el político tabasqueño es el Mandatario nacional con las peores cifras de criminalidad, más que todos sus antecesores.

"Usted es el Presidente con las peores cifras de criminalidad. El primer año es peor que cualquier año de [Enrique] Peña Nieto, [Vicente] Fox [Quesada], [Carlos] Salinas [de Gortari] y [Ernesto] Zedillo [Ponce de León]. ¿Cuándo va a haber resultados?", le cuestionó Ramos Ávalos.

"Es un tema que tratamos todos los días, una asignatura pendiente, un problema que no hemos podido resolver, tiene una explicación no una justificación. Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad de la violencia, no se atendieron las causas", respondió el mandatario nacional al reportero.

"Cuando pronto yo estoy comprometiéndome. El día 1 de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación del país, este año van a haber resultado en esto que es el tema más difícil que hemos enfrentado", aseguró el titular del Poder Ejecutivo Federal.