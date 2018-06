Usted es parte de gobiernos que convirtieron a México en zona de guerra, reclama Mireles a Meade - Noroeste

Usted es parte de gobiernos que convirtieron a México en zona de guerra, reclama Mireles a Meade

La declaración ocurre un día después de que Meade Kuribreña descalificara, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, a las autodefensas

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- José Manuel Mireles Valverde recriminó a José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del partido Revolucionario Institucional (PRI), que la creación de grupos de autodefensa es consecuencia del actuar de personas como él.

“El único responsable directo en la creación de los grupos autodefensas es usted. Ha sido parte de los últimos 12 años de pésimos gobiernos que convirtieron al país en una zona de guerra, dejando a nuestras comunidades a merced del crimen organizado…”, escribió esta tarde Mireles Valverde.

La declaración ocurre un día después de que Meade Kuribreña descalificara, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, a las autodefensas.

“No se puede confiar en gente armada y sin preparación en seguridad’’, señaló el candidato tricolor. “No podemos poner la vida de nuestros hijos en gente armada sin preparación’’, abundó.

Además de culparlo por el origen de los grupos comunitarios, José Manuel Mireles, ex líder de los grupos de autodefensa, le indicó [a Meade] que él “no puede ser juez en este asunto, no tiene autoridad moral, su soberbia no le permite vislumbrar el daño que le ha hecho al país’’.

“Como el padre de los gasolinazos, ¿con qué calidad moral viene usted a criticar a nuestro movimiento que tiene el respaldo popular? No le voy a permitir ningún cuestionamiento, ya se van y la sociedad así lo va a demostrar el próximo primero de julio.

“Usted como Secretario de Desarrollo Social se burló de la pobreza que tanto nos lastima y como Secretario de Hacienda sepultó nuestras aspiraciones económicas, dejándonos sumidos en la pobreza como país.

“Ustedes nos orillaron a defendernos y cuidar de nuestras familias, nuestra lucha ha sido tan legítima que tenemos como respaldo el artículo 39 Constitucional. En nuestras comunidades no debe sonar otro grito que el de la libertad”, subrayó Mireles.

El 3 de abril, desde Michoacán, Mireles Valverde, médico y activista, aseguró que “el tigre ya despertó” y no permitirá un fraude electoral en México.

“Manuel Mireles está luchando todos los días para que la gente despierte. No vendan sus voluntades, ayuden a levantar conciencias desde sus trincheras”, señaló el ex líder de los grupos de autodefensa comunitaria.

“Necesitamos paz y seguridad ya, necesitamos un cambio real ya. Ya no vamos a permitir más fraudes electorales. No vamos a permitir que los políticos engañen y roben a la gente”, abundó en un video compartido en redes sociales.

Y destacó: “El tigre ya está suelto y cada día que pasa somos miles de mexicanos buscando el cambio social y político que México necesita”.

José Manuel agradeció a la gente que lo apoya, envió saludos y aseguró que “todos somos autodefensas”.