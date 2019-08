Ustedes tienen la libertad de hacer las quejas y denuncias que quieran: Alcalde

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Ustedes pueden hacer las quejas y denuncias que quieran, expresó Jesús Estrada Ferreiro a los medios de comunicación en respuesta a la queja que interpuso la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio por los malos tratos de los alcaldes de Ahome, Mazatlán y Culiacán a la prensa.

El Presidente de la Capital Sinaloense negó que él le haya faltado el respeto a la prensa.

Afirmó que él no caerá en confrontaciones, no se enganchará con los medios de comunicación.

"Tienen la libertad de hacer las quejas y denuncias que quieran, mi discurso respecto a lo que yo sé, a lo que yo veo y a lo que yo siento es el mismo, yo no estoy ofendiendo a nadie, no nos hagamos, a nadie ofendo ¿se sienten ofendidos? ¿Por qué? ¿Qué les he dicho que les ofenda?", cuestionó.

"No estén generando el odio, compañeros, no estén generando enfrentamientos entre los medios con los gobernantes ni con la ciudadanía... ¿ustedes quieren pleito? Peleen, yo no voy a pelear con ustedes... No me quieran enganchar con nada ", agregó.

Estrada Ferreiro reconoció que en muchas ocasiones hay una mala interpretación de lo que él dice, así como posiblemente de lo que él percibe de la prensa; sin embargo, sostuvo que él sólo se defiende de los ataques de la prensa hacia su persona y administración.

"A lo mejor sí, pero yo no me estoy enfrentando, me estoy defendiendo de lo que ustedes me digan o hagan, es todo".

--¿Defendiendo en qué sentido?

"No quiero confrontarme, no estoy peleando como ustedes, si quieren seguirle como acaba de decir María de los Ángeles (presidenta de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio), síganle... voy a seguir haciendo lo que es correcto, así nada más, voy a decir y hacer lo que es correcto", argumentó.

Tenemos que seguir ejerciendo un periodismo crítico: María de los Ángeles Moreno

Se tiene que seguir haciendo un periodismo crítico, con servicio a la ciudadanía, no a los gobernantes, respondió María de los Ángeles Moreno a Jesús Estrada Ferreiro.

La Presidenta de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio descartó tener un conflicto personal con el Alcalde de Culiacán.

Resaltó que el primer Edil de la capital del Estado busca tener injerencia en el trabajo periodístico.

"No le vamos a decir 'Alcalde, y ¿qué manejaré hoy?' no eres su empleado, o '¿Alcalde, qué le pareció la nota?'... tenemos que seguir ejerciendo un periodismo crítico, un periodismo informativo, no a lo que ellos quieran, a lo que los funcionarios, políticos quieran, es al servicio de la sociedad, no al servicio de los políticos", expuso.