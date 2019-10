Usuario de Twitter comparte imÃ¡genes inÃ©ditas del rodaje de Crisis en Tierras Infinitas

Usuario de Twitter comparte imágenes inéditas del rodaje de Crisis en Tierras Infinitas

El showrunner de The Flash, Eric Wallace, adelantó que Crisis en Tierras Infinitas será un evento explosivo y que indagará en la profecía que anuncia la muerte del corredor escarlata

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ Crisis en Tierras Infinitas promete ser el crossover del Arrowverso más épico hasta la fecha, con una promoción que ha generado enorme suspenso respecto al destino de algunos de sus superhéroes clave, especialmente Oliver Queen y Barry Allen.

El rodaje ya está en marcha y las nuevas imágenes filtradas del set parecen confirmar que el evento televisivo no defraudará.

El material de la filmación, compartido por el usuario de Twitter @ThemysciraBound, muestra una reunión de héroes a medida que se enzarzan en una encarnizada lucha contra Anti-Monitor.

Unas impactantes imágenes cargadas en acción en las que los protagonistas saltan por los aires en lo que parece simular una explosión.

El showrunner de The Flash, Eric Wallace, adelantó que Crisis en Tierras Infinitas será un evento explosivo y que indagará en la profecía que anuncia la muerte del corredor escarlata.

“La crisis resultó ser lo mejor que le pudo haber pasado a The Flash porque creó una inmediatez en las cosas”, dijo Wallace a ComicBook.com. “Sabemos que el 10 de diciembre de 2019, The Flash morirá... No estamos bromeando”, sentenció.

“The Monitor apareciendo y haciendo un anuncio cósmico les lleva al límite para luchar o aceptar la crisis que se avecina. Y cada episodio de esta temporada se trata de ‘¿acepto la muerte o lucho contra ella?'”, reveló.

Crisis en Tierras Infinitas comienza el domingo 8 de diciembre con Supergirl, para continuar con Batwoman el 9 y The Flash el 10. Ahí se producirá el cliffhanger de mitad de temporada, ya que las series harán un receso durante las vacaciones y regresarán el 14 de enero para terminar el crossover con el estreno de Arrow y un episodio especial de Legends of Tomorrow.