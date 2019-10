Usuario de Twitter comparte primeras fotos del rodaje del cross-over Crisis en Tierras Infinitas

MADRID (SinEmbargo)._ Crisis en Tierras Infinitas es, a todas luces, el cross-over más ambicioso del Arrowverso. Algo que demuestra la presencia de Tom Welling junto a Tyler Hoechlin y Brandon Routh, tres versiones diferentes de Superman, así como Cress Williams en su papel de Black Lightning en su primera aparición en uno de los eventos grupales de los superhéroes de The CW.

Precisamente junto a este último aparece Grant Gustin durante el rodaje de Crisis en Tierras Infinitas en unas imágenes compartidas por una cuenta fan en Twitter.

THIS IS NOT A DRILL:#GRANTGUSTIN, TOGETHER with TWO SUPERMEN and #BLACKLIGHTNING! RT if you're dying for #CrisisOnInfiniteEarths!!! @tylerhoechlin @BrandonJRouth @CressWilliams #TheFlash #Superman #Arrowverse pic.twitter.com/cXdiFb3gPG