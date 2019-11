Usuario de Twitter desarrolla guion de Batman con ayuda de inteligencia artificial

Un usuario de Twitter logró que un bot viera durante más de mil horas las películas de Batman, y después realizará un guion con base en la trama. A través de dicha red social el internauta compartió la primera página del primer libreto escrito por la inteligencia artificial

Sinembargo.MX

16/11/2019 | 10:34 AM

MADRID._ Aún falta para ver qué será del Batman al que encarna Robert Pattinson, pero antes, los fans pueden deleitarse con nuevas aventuras del Cruzado Enmascarado. Unas aventuras, eso sí, que no son producto del ser humano, sino que fueron creadas por una inteligencia artificial y que ahora han sido adaptadas a un cómic.

Todo empezó el pasado mes de agosto, cuando un usuario de Twitter forzó a un bot a ver más de mil horas de películas de Batman para después pedirle que escribiera un guion con base en el conocimiento adquirido.

Alfred, Joker y Dos caras forman parte de la trama.

El usuario compartió la primera página del libreto firmado por la inteligencia artificial, con un muy cómico resultado.

Y ha sido con base en este guion donde ha empezado a trabajar William Valle, un creador de cómics que ha decidido que esta historia tenía que llegar a las grapas. Tomando como base lo generado por el bot, el artista ha hecho una pequeña serie protagonizada por Batman en la que hacen acto de presencia Dos Caras, Alfred y el Joker.

Aunque no sea una historia canónica, no cabe duda que esta aventura del Caballero de la Noche es una fantástica forma de amenizar la espera de los fans hasta el estreno de la cinta dirigida por Matt Reeves. The Batman, protagonizado por Robert Pattinson, llegará a las salas el 25 de junio de 2021.

Alfred Thaddeus Crane Pennyworth es uno de los aliados de Batman.

Joker es el principal enemigo de Batman y uno de los más peligrosos criminales de Ciudad Gótica.