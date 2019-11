Usuario de Twitter filtra el rodaje del mítico baile de Joker en las escaleras de Bronx, NY

MADRID (SinEmbargo)._ Sin duda, una de las escenas más emblemáticas de Joker es aquella en la que Arthur Fleck desciende las escaleras de un suburbio de Gotham, ya convertido en el Payaso del Crimen, mientras baila de manera inquietante al son de una música que solo él escucha. Un video anónimo filtrado en redes sociales muestra, desde el otro lado de una ventana y en tiempo real, cómo Joaquín Phoenix rodó la mítica escena.

En el video aparece el actor, con un cigarrillo en la boca, luciendo el traje rojo y el maquillaje del Joker. Phoenix se remete la camisa, se alisa los pantalones y, después de una especie de calentamiento, comienza a marcar el ritmo del singular baile con brazos y pies. A continuación arroja el cigarro al suelo y, sin dejar de bailar al ritmo de la inexistente música, arranca su descenso por la escalera.

La imagen, algo borrosa y de mala calidad, se corta en el momento en que el actor empieza a bajar los escalones. Sin embargo, al menos la primera parte del video coincide con la escena de la película original, lo que confirma la suerte que tuvo este fan anónimo al conseguir captar la toma exacta que pasaría a formar parte del montaje final.

