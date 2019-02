PREMIOS ÓSCAR

Usuarios critican a Cuarón por no incluir en su discurso a Mejor Fotografía el trabajo de Galo Olivares

Noroeste / Redacción

Usuarios de redes sociales criticaron a Alfonso Cuarón porque acusan que el director no dio el crédito debido en la categoría a Mejor Fotografía a Galo Olivares, el joven que jugó parte importante en las grandes tomas de Roma.

Cuarón subió al escenario de los Óscar después de que su nombre fuera pronunciado como el ganador a Mejor Fotografía, venciendo a su competencia Lukasz Zal (Cold War); Robbie Ryan (The Favourite); Caleb Deschanel (Never Look Away) y Matthew Libatique (A Star is Born).

"Crear un solo plano requiere el trabajo de mucha gente, y las primeras personas a las que quiero dar las gracias son Yalitza Aparicio y Marina De Tavira", dijo Cuarón durante su discurso.

"Gracias a todo el equipo, a los productores y a Netflix. Esta película fue creada en base a mis recuerdos e hice la fotografía pensando en cómo lo haría el 'Chivo' Lubezki. Esto es para ti", indicó Cuarón en alusión a su gran socio.

Los usuarios enfurecieron. Argumentaron que el director no mencionó en su discurso a Galo Olivares, un joven originario de Michoacán y egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), quien fue parte esencial de filme, como lo reconoció Cuarón durante una conferencia en 2017 y que recuerda el sitio Zoom F.7.

"Es una película que Emmanuel Lubezki iba a fotografiar, por una cuestión personal no pudo viajar. Terminé fotografiándolas yo en colaboración con Galo Olivares que es un fotógrafo joven, nuevo, con un ojo excepcional".

Gerardo Herrera y Leticia Arredondo del sitio Zoom F.7 se dieron a la tarea de buscar las hojas de los llamados donde constatan que Olivares estaba, en un principio, como codirector de fotografía. Sin embargo, en los créditos de la película Galo Olivares aparece sólo como Operador de Cámara y Colaboración Cinematográfica.

Hasta la publicación estadounidense IndieWire reconoce que aunque Lubezki no filmó la cinta, sí lo hizo "un cineasta en ascenso" que no deja nada que desear.

Michael Nordine, quien escribió el artículo incluso compartió algunos de los trabajos del mexicano como un filme llamado El vigilante y cortometrajes que está disponibles en su página de Vimeo como Hear me lord, Pequeño Ladrón y Australia.

Antes del Óscar, la misma publicación dio a conocer que uno de los miembros del jurado de la entrega se negó a Roma como una protesta porque Alfonso Cuarón se había llevado un crédito sin haber tocado el Avid.

"Alfonso Cuarón tomó un crédito de edición sin haber tocado nunca el Avid y eso me ofendió tan profundamente que no voy a ir cerca de la película", se leía en una boleta anónima entregada a la Academia.