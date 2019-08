Usuarios dan rienda suelta a su imaginación y proponen al peor reparto de los superhéroes de Marvel

Madrid (SinEmbargo).- Después de un año sin tregua, Marvel ha dado, al fin, algo de calma a sus fans que, tras la epicidad de Avengers: Endgame y el epílogo que fue Spider-Man: Lejos de Casa, cuentan con unos meses para recuperarse hasta el inicio de la Fase 4. Y ahora, con las aguas tranquilas hasta el estreno de Black Widow en 2020, los seguidores de la Casa de las Ideas vuelven a tener tiempo… para hacer tontadas.

Así ha nacido el hashtag #TerribleMCUCasting, con el que el usuario Gail Simone ha pedido al fandom marvelita ideas de decisiones de casting falsas pero especialmente divertidas.

Un Hulk interpretado por Jim Carrey como La Máscara, Ryan Gosling como Black Panther, Mr. Bean como un inesperado Doctor Strange, Rainn Wilson como Viuda Negra o Steve Buschemi en la piel de La Antorcha Humana han sido algunas de las hilarantes propuestas recopiladas con la etiqueta en Twitter.

Okay, today’s game is this...

Name a @marvel character, then pick the worst possible actor choice to play them. Please resist the temptation to say ScarJo for everything.

Go!

Please use hashtag #terribleMCUcasting