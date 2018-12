Usuarios de las redes responden al ataque con #AMLONoEstasSolo y demandan: #ConLaTragediaNo

Antes, y durante horas, grupos opositores organizaron un ataque al Presidente en redes, y lograron colocar en el primer lugar la etiqueta #AMLOASESINO

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).– Los simpatizantes del Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, entre ellos políticos, activistas y ciudadanos, respondieron este día a los ataques que sufrió el político de izquierda desde la tarde del lunes y colocaron en Twitter la tendencia #AmloNoEstasSolo. También llamaron a no utilizar la tragedia en Puebla con motivos políticos con un segundo hashtag: #ConLaTragediaNo. Esto, en respuesta al ataque realizado con #AMLOASESINO.

Ayer, el helicóptero en el que viajaban la Gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso; su esposo y Senador, Rafael Moreno Valle; así como lo pilotos Roberto Coppe y Marco Antonio Tavera y el asistente del también legislador, Héctor Baltazar, se estrelló causando la muerte de los cinco. Tras darse a conocer los hechos, las autoridades del Gobierno federal asumieron la investigación del caso y durante el día de hoy anunciaron una indagatoria en la que participarán entidades, peritos y expertos del exterior.

El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, no descartó la colaboración del Buró Federal de Investigaciones o FBI para esclarecer las causas del accidente.

Antiguos enemigos, sistemáticos, usan la tragedia en Puebla para movilizar el TT #AMLOASESINO

A las 16:40 horas, cuando la noticia aún requería de confirmación, una tendencia comenzó a movilizarse desde dos comunidades diferentes; la primera conformada por cuentas de reciente creación, o que no suelen orientar sus contenidos a la política y que impulsaron la etiqueta de manera artificial; la segunda fueron cuentas anti-AMLO, que suelen mantenerse en la periferia de las discusiones de oposición, ninguna de ellas verificada.

#AMLOASESINO, que durante este martes se mantuvo entre las tendencias de mayor posicionamiento en la red social, surgió por acción de granjas de bots y comunidades de usuarios reales dedicados a la crítica hacia Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el análisis realizado por Metadatos, la tendencia contó con apoyo artificial y coordinado.

Las cuentas que impulsaron la etiqueta destacaron por la participación de usuarios como @jans_arbor, @arqaa, @chagonevaristo, que en meses anteriores mostraron apoyo con las candidaturas de la coalición “Por México al Frente” sobre todo de Ricardo Anaya Cortés y Martha Érika Alonso.

Hubo también cuentas que anteriormente dieron su apoyo a José Antonio Meade Kuribreña, ex candidato a la presidencia por la coalición “Todos Por México”, como @anajjj, @AlanPonce_29 y @kuliao_. Están entre las primeras que emplearon la etiqueta. La participación de estas cuentas radica en su adscripción política y su animadversión con López Obrador.

Sin embargo, otras cuentas participantes mostraron la organización de cuentas robotizadas; es el caso de cuenta creadas en diciembre del 2018 entre estas @ChuletaDoctor, @SxdeC0munistx que ya han sido restringidas por Twitter.

Durante varias horas, los grupos lanzaron mensajes de odio y señalaron que la muerte de Martha Érika Alonso y Moreno Valle era un asesinato. Se fabricaron imágenes para apoyar el ataque en contra del primer Presidente de izquierda en la historia de México.

Pero desde la tarde de este martes, ha habido una respuesta fuerte en contra de los promotores del #AMLOAsesino. Lograron colocar otros dos hashtags de apoyo: #AmloNoEstasSolo y #ConLaTragediaNo. Incluso, en algún momento subieron a las tendencias más destacadas una tercera idea: #NoSomosLoMismo.

Diversas personas utilizaron la etiqueta #AmloNoEstasSolo para recordar que el accidente aéreo pudo ser provocado por un sinfín de factores, así como para señalar que no se le puede vincular al Gobierno actual por la muerte de ambos políticos, argumentando el clima de tensión que se vivía en Puebla después de las polémicas elecciones del pasado 1 de julio, donde se denunciaron irregularidades.

Por supuesto que #AMLONoEstásSolo nadie dijo que la 4T sería sencilla. No es él, somos millones. #ConLaTragediaNo. — alfonso △⃒⃘ (@aIIfonso) 25 de diciembre de 2018

Se me hace una reverenda pendejada que los prianistas quieran hecharle la culpa a @lopezobrador_ @tatclouthier @BeatrizGMuller por favor no sean ridiculos. cualquier cosa pudo ser, NO SE VALE #AMLONoEstasSolo — Cristian Reyes (@krizmaniaco) 25 de diciembre de 2018

Momentos difíciles pero nuestro presidente cuenta con su gente #AmloNoEstasSolo — Fernando (@Refsart) 25 de diciembre de 2018

Otra serie de tuits comenzaron a circular en redes sociales para pedir a los críticos que no generen odio contra el nuevo Gobierno ni polaricen a los mexicanos, que mejor esperen a que se esclarezcan los hechos.

Esto es el colmo de la irresponsabilidad y la bajeza: inventar un twit para difamar y sembrar cizaña.#AmloNoEstasSolo https://t.co/AD5iQY2a2o — Héctor Díaz-Polanco (@diazpol) 25 de diciembre de 2018

Mientras que la tendencia #ConLaTragediaNo fue compartida por diferentes personajes, especialmente del ámbito político, a través de sus redes sociales. Por ejemplo, Tatiana Clouthier, actual Diputada de Morena y ex coordinadora de la campaña presidencial de López Obrador, quien publicó la etiqueta en respuesta a un tuit que que decía lo siguiente: “Podemos compartir o no ideales políticos pero sin olvidar que son seres humanos”.

Mario Delgado, coordinador de los legisladores morenistas en la Cámara de Diputados, también recordó que la administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador se comprometió a realizar una investigación exhaustiva, transparente y sin espacio a dudas. “No permitamos que se lucre políticamente con esta tragedia”, publicó en su cuenta de Twitter.

El @GobiernoMX se comprometió a una investigación exhaustiva, transparente y sin espacio a dudas. No permitamos que se lucre políticamente con esta tragedia.#ConLaTragediaNo pic.twitter.com/MSmZrjEdcL — Mario Delgado (@mario_delgado1) 25 de diciembre de 2018

Asimismo, la Diputada por Veracruz, Carmen Medel Palma, subrayó que una característica del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es el activismo por la vía pacífica, ya que varios de los objetivos que han alcanzado en el Congreso, han sido sin violencia. “Quienes inculpan al Presidente de la muerte de los Moreno Valle, creen que sigue el viejo régimen gobernando. #ConLaTragediaNo”, aseveró.

Si algo caracteriza a morena es ser un movimiento pacifico, los grandes logros de la fracción parlamentaria, ha sido sin violencia. Quienes inculpan al presidente de la muerte de los Moreno Valle, creen que sigue el viejo régimen gobernando. #ConlaTragediaNo — Dra. Carmen Medel Palma (@DraMedelPalma) 25 de diciembre de 2018

“Fascistas. Eso son los panistas que hoy, sacando raja política de una tragedia, lanzaron insultos contra Olga Sánchez Cordero. Creen @FelipeCalderon y los suyos que todos los gobernantes son como ellos y necesitan la violencia y la mentira para legitimarse. #ConLaTragediaNo”, publicó el periodista y productor Epigmenio Ibarra.

Fascistas. Eso son los panistas que hoy, sacando raja política de una tragedia, lanzaron insultos contra Olga Sánchez Cordero Creen @FelipeCalderon y los suyos que todos los gobernantes son como ellos y necesitan la violencia y la mentira para legitimarse.#ConLaTragediaNo — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) 26 de diciembre de 2018

La tendencia no sólo quedó ahí, pues la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana también la empleo para hacer un llamado a fin de evitar que se difundan especulaciones o noticias falsas respecto a la muerte de Martha Érika y Moreno Valle, por respeto a sus familiares y amigos.

SEDENA NO HALLÓ EXPLOSIVOS: DURAZO

Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que peritos de la Secretaría de Marina (Semar), especializados en materia de incendios y explosivos, no encontraron explosivos o sustancias ajenas al combustible de la aeronave en la que viajaban Martha Érika Alonso, Gobernadora de Puebla, y su esposo, Rafael Moreno Valle, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República.

En conferencia de prensa, informó que en el transcurso de hoy se encontró la unidad de adquisición de datos de vuelo.

El Subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán, detalló que la unidad de datos graba segundo a segundo el toque de las revoluciones del motor, temperatura, el tipo de anuncios y la posición de la aeronave en vuelo. Dicha unidad será enviada para su lectura a autoridades de la aviación civil de Canadá.

Se ha recuperado la Unidad de Adquisición de Datos del helicóptero siniestrado en #Puebla; graba segundo a segundo los parámetros de operación de la aeronave: @SCT_mx #CompromisoConLaVerdad pic.twitter.com/eGe9O00kFt — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) 26 de diciembre de 2018

Además, descartó que el Consejo Nacional de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos de América (National Transportation Safety Board, NTSB, por sus siglas en inglés) vaya a apoyar en las investigaciones, como lo habían anunciado por la tarde, debido al conflicto que hay entre el Senado y el Ejecutivo del país. “No nos podrán acompañar”, dijo.

“El helicóptero impactó el terreno de manera invertida o de cabeza. Tendremos imágenes a partir del día de mañana, donde aparece la cola, el motor. Daremos a conocer las causas del percance con toda exactitud en los últimos días con todos los investigadores que nos estarán acompañando en todo el proceso”, reveló Durazo.

A su vez, reiteró el llamado a no hacer especulaciones sobre el accidente, “ya que sólo confunde a la opinión pública y lastima a la nación. Ya circularon imágenes obre un avión que no tiene parecido con el siniestrado ayer. Así es que reitero el llamado a no dar especulaciones. Cerremos el paso a noticias falsas. Seamos responsables en el manejo de la información”.

LA POLÉMICA ELECCIÓN EN PUEBLA

Martha Érika Alonso Hidalgo rindió protesta como Gobernadora de Puebla el pasado 14 de diciembre en una sesión extraordinaria, celebrada minutos antes de la medianoche en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la entidad. En la ceremonia sólo estuvieron presentes su esposo, Rafael Moreno Valle, y Antonio Gali Fayad, mandatario saliente, así como los jueces del tribunal.

Esa fue la primera vez que un Gobernador acudió ante el Poder Judicial y no ante el Legislativo, como históricamente ha sucedido. De acuerdo con Periódico Central, la decisión la tomó Alonso Hidalgo bajo el argumento de que no había condiciones para asistir al Congreso.

Dicha situación ocurrió luego de que se dieran unas polémicas elecciones el pasado 1 de julio, donde resultó ganadora sólo por arriba de Miguel Barbosa, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, quien impugnó el conteo final.

La noche del 8 de diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la validez de la elección a Gobernador en el estado de Puebla por cuatro votos a favor y tres en contra, por lo que se ratificó a Martha Érika Alonso como la próxima Gobernadora de la entidad.

La Magistrada Presidenta del Tribunal, Janine Otálora, emitió el voto decisivo en contra de declarar la nulidad de la elección en Puebla, argumentando que las irregularidades impugnadas por Morena no constituyen motivos suficientes para invalidar el proceso electoral.

En su conclusión, la Magistrada Otálora destacó que, a su parecer, las acusaciones de Morena respecto a la posible manipulación de material electoral son infundadas, argumentando que no existe dolo o culpa por parte de actores políticos, Gobierno estatal u alguna otra autoridad para viciar el proceso electoral.

La declaración de validez en la elección de Puebla se da a pesar de que el Magistrado José Luis Vargas presentó videos que muestran a personas manipulando y llevándose paquetes electorales que corresponden a la elección de Gobernador en la entidad.

