Usuarios de varios estados reportan que se quedaron sin luz. No hay riesgo de apagones masivos, dice CFE

A las 19:00 horas de este martes, 3.2 millones de usuarios, en 26 estados del país, estaban sin suministro eléctrico

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- No existe riesgo de apagones masivos, son sólo interrupciones programadas al suministro eléctrico para mantener la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), dijo esta noche la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que usuarios de varias entidades reportaran que no tenían luz.

Las interrupciones al suministro eléctrico fueron programadas por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en los estados de México, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

El 15 de febrero del 2021, entre las 6:19 a 6:32 horas operó el Disparo Automático de Carga (interrupción del suministro), por déficit de generación en el norte y noreste del país quedando sin suministro 4.8 millones de usuarios en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas y Durango. A las 16:30 horas se alcanzó un restablecimiento del 79 por ciento de los usuarios afectados.

El mismo día, el Cenace solicitó un nuevo tiro de carga (interrupción del suministro) con el propósito de estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional, afectando el suministro de 5.9 millones de usuarios en 23 estados de país.

El día de hoy, a las 17:30 horas, se tenían 540 mil usuarios afectados en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Posteriormente, el Cenace instruyó un nuevo tiro de carga y, a las 19:00 horas, estaban sin suministro eléctrico 3.2 millones de usuarios, en 26 estados del país, que representan menos del 8 por ciento de los usuarios totales en dichos estados. Continúan las acciones de restablecimiento.

“Los cortes de carga rotativos contribuyen al balance carga-generación programando interrupciones controladas para evitar afectaciones mayores en el Sistema Interconectado Nacional”, argumentó el operador eléctrico.

El Cenace pidió a la ciudadanía apagar las luces que no se estén utilizando, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor, y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

Los cortes de carga, que ya afectaron a los estados industriales del norte del país, ahora impactarán a la zona del Bajío, que engloba estados del centro y occidente del país, muchos de ellos sede de plantas de manufactura de exportación.