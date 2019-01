UX Meeting, evento que busca socializar experiencias para generar productos centrados en el usuario

El evento gratuito se llevará a cabo el 31 de enero, en La Prensa-Editorial Noroeste Culiacán, a partir de las 19:30 horas

Istar Meza

Con la finalidad de socializar experiencias y casos de estudio relacionados a la experiencia de usuario, UX Nights Culiacán inicia el año con el evento especial UX Meeting, que se llevará a cabo el 31 de enero, en el Taller de Prensa de la Editorial Noroeste en Culiacán, a partir de las 19:30 horas.

El evento está dirigido a la sociedad en general, sin costo alguno, el único requisito que los organizadores de UX Meeting, Alice Vielmas, Heb Martínez y Alex Facio especifican necesario, es que el interés de los asistentes sea aprender de metas y flujos de trabajo, para crear productos digitales centrados en el usuario, no en el producto.

Heb Martínez explicó que el evento se realiza una vez al mes, es sin fines de lucro, hecho por personas que aman crear productos digitales relacionados a la experiencia de usuario en diferentes ramos; la dinámica es presentar tres ponentes, luego una sesión de preguntas y respuestas, y la clausura del evento es con una sesión de Networking con todos los asistentes.

“El formato es muy relajado, cualquier persona puede ir, no tiene que ser experto en UX, el evento va a ser multitemático, va a haber mucha interacción, yo lo veo como algo de mucho valor, porque es algo que te cuesta solo tu tiempo de asistir a obtener información de temas que en otros lados se valoran bastante altos”, advirtió.

Destacó que la experiencia de usuarios no es algo pasajero, pues las grandes marcas mundiales están enfocando sus recursos al UX, porque no hay producto pequeño que no requiera de UX para tener éxito; en cuanto a la organización del evento dijo, se concentra en la búsqueda de patrocinadores, en la búsqueda de lugares, ponentes, con la idea de que las reuniones fluyan de manera gratuita.

“Noroeste nos está patrocinando con el lugar, La Prensa, donde esperamos estar todo el año 2019 para que la gente tenga más comodidad por la ubicación, porque estamos cerca de los camiones, en el pleno centro, para que todo tipo de audiencia pueda asistir al evento”, dijo.

Alex Facio destacó que la comunidad actualmente está conformada por desarrolladores, diseñadores enfocados a interfaces gráficas, diseñadores de productos, y empresarios que desean potencializar sus ventas; la idea que mantienen es de crear productos que no sean llenos de funcionalidades, sin antes probar con los usuarios a los que se dirige.

“La misión de la comunidad es poder ser evangelizadores y fomentar la creación de productos digitales y no digitales, centradas en el usuario, en cómo la gente necesita los productos”, explicó.

Para UX Meeting, explicó que se formará una línea de profesionistas que integren la parte de experiencia de usuario; un desarrollador de front-end, un desarrollador de backend, un diseñador de experiencia de usuarios, una product manager y un diseñador de ui / ux; la audiencia podrá hacer preguntas sobre cómo trabajan, cómo son los retos y las dificultades para crear productos centrados en el usuario.

“Somos profesionistas que nos reunimos por amor al arte, pero sí necesitamos patrocinadores que crean en el proyecto, que nos permitan fortalecer la divulgación; este año tenemos objetivos muy claros como volver a realizar cursos a empresas, industrias que quieran invertir en UX y tengan la oportunidad de captar el talento que se está formando”, detalló.

La comunidad UX Nights que en 2014 comenzó en la Ciudad de México con la finalidad de difundir el diseño de experiencias de usuario, compartir y difundir los principios, herramientas y buenas prácticas de la disciplina para profesionalizar la industria a través de pláticas informales, se ha ido expandiendo a diversas sedes, dentro de las cuales está Culiacán desde el 2016.

Evento: UX Meeting

Fecha: 31 de enero

Hora: 19:30

Lugar: La Prensa - Editorial Noreste (General Angel Flores 282 Oriente, Centro, Primer Cuadro)

Sin costo