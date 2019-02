VÃ‰RTIGO: 10 consideraciones antes de ver los premios Ã“scar

VÉRTIGO: 10 consideraciones antes de ver los premios Óscar

Roma no fue nominada a Mejor Edición, y esa, es la razón más importante por la cual la cinta de Cuarón podría no ganar el Óscar a la Mejor Película

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Este domingo es la ceremonia número 91 de los premios Óscar, y para entrar en contexto a continuación se ofrece una numeralia sobre lo que hay que considerar de las nominaciones, de las cuales Roma y Alfonso Cuarón, pueden llevarse varias estatuillas.

1. Roma es la décimo-primer cinta en idioma "extranjero" -no en inglés, pues- nominada a Mejor Película después de La gran ilusión (Renoir, 1937), Z (Costa Gavras, 1969), Los emigrantes (Troell, 1971), Gritos y susurros (Bergman, 1972), El cartero (1994), La vida es bella (1997), El tigre y el dragón (Lee, 2000), Babel (González Iñárritu, 2006), Cartas desde Iwo Jima (Eastwood, 2006) y Amor (Haneke, 2012).

2. Alfonso Cuarón es el segundo individuo más nominado en un año (cuatro por Roma: productor, director, guionista, fotógrafo) al lado del Walt Disney de 1939 (nominado por cuatro de los cinco cortometrajes animados en ese año) y solo después del propio Walt Disney de 1954 (seis nominaciones como productor de cinco cortometrajes y un largometraje).

3. Se podría alegar que Cuarón ha sido nominado a cinco Óscar en 2019, si se agrega la estatuilla a Mejor Película en Idioma Extranjero, pero la Academia gringa no suma este Óscar a la cuenta individual de nadie, sino al país. Eso sí, desde siempre, es tradición que quien se queda con el Óscar a Mejor Película en Idioma Extranjero es el director. Así que, aunque no le cuente "oficialmente", Cuarón podría llevar a su casa un Óscar más.

4. En el conteo de total de nominaciones obtenidas por sus películas, Cuarón suma 28, abajo de González Iñárritu con 33 y arriba de Guillermo del Toro con 17.

5. Alfonso Cuarón tiene dos Óscar en su haber por Gravedad (dirección y edición), misma cantidad que del Toro por La forma del agua (película y dirección). González Iñárritu está por encima de ellos con cuatro estatuillas: tres por Birdman (película, director, guion) y uno por El renacido (director).

6. Roma está nominada a 10 estatuillas. Si llegara a ganar todas -muy poco probable, la verdad- empataría con Lo que el viento se llevó (Fleming, 1939) y Amor sin barreras (Robbins y Wise, 1961).

7. El mexicano más nominado en la historia del Óscar es Alfonso Cuarón con 10. Le siguen Emmanuel Lubezki y Emil Kuri con 8, y González Iñárritu con siete nominaciones.

8. Roma es la novena cinta mexicana nominada al Óscar a Mejor Película en Idioma Extranjero después de Macario (Gavaldón, 1960), Ánimas Trujano (El hombre importante) (Rodríguez, 1961), Tlayucan (Alcoriza, 1962), Actas de Marusia (Littin, 1975), Amores perros (González Iñárritu, 2000), El crimen del padre Amaro (Carrera, 2002), El laberinto del Fauno (Del Toro, 2006) y Biutiful (González Iñárritu, 2010). ¿Mi favorita?: probablemente Tlayucan.

9. Roma ha empatado con El tigre y el dragón (Lee, 2000) como la película en idioma extranjero con más nominaciones, con 10. La cinta de Lee ganó cuatro estatuillas.

10. Roma no fue nominada a Mejor Edición. En la historia del Óscar, desde 1934 (cuando se empezó a otorgar el Óscar por edición) hasta el pasado 2018, es decir, en 84 entregas de la estatuilla, solo en 10 ocasiones una película que no ha sido nominada por su edición ha ganado el Óscar principal. Es decir, solo en el 11% de las oportunidades. Esta es la razón más importante por la cual Roma podría no ganar el Óscar a Mejor Película.

