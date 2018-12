VÃ‰RTIGO 2018: Las mejores series televisivas del aÃ±o

COLUMNA

VÉRTIGO 2018: Las mejores series televisivas del año

Una revisión de lo que se vio en televisión

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Los hábitos de consumo de contenido audiovisual han cambiado tanto en los últimos tiempos que un recuento de lo mejor del año sin mencionar las series televisivas es, a estas alturas, incompleto. De todas formas, aclaro que no veo tanta televisión como quisiera –cada año reviso unas 30 teleseries, frente a cerca de 400 películas- así que este top-5 de series de televisión está, a todas luces, filtrado no solo por una apreciación obviamente muy personal sino, también, por ciertas inclinaciones hacia géneros que prefiero de antemano: el thriller y la comedia.

The Americans (EU, 2018). Sexta temporada. Creador: Joseph Weisberg. La sexta y última temporada de The Americans dejó abiertas todas las posibilidades dramáticas de sus personajes. La máscara de los Jennings cayó pero esto no significó el fin sino un nuevo comienzo para todos los involucrados: los padres, los hijos, el vecino. Una de las mejores series televisivas del nuevo siglo, al lado de The Wire y Mad Men.

A Very English Scandal (GB, 2018). Director: Stephen Frears. El gran veterano Stephen Frears, tan prolífico en cine como en televisión, dirigió esta hilarante sátira política sobre un caso real en la Gran Bretaña de fines de los 70: el líder del Partido Liberal (Hugh Grant), es acusado de haber planeado un fallido atentado en contra de su ex amante, un desequilibrado jovencito (Ben Whishaw). Grant y Whishaw se reunieron en dos de los mejores trabajos del año: en Paddington 2 (King, 2017) y en esta desternillante serie de televisión. En los dos casos, Grant debería llevarse todos los premios habidos y por haber. Pero, claro, como se trata de comedias, no sucederá.

Un extraño enemigo (México, 2018). Director: Gabriel Ripstein. La historia de la sucesión presidencial de 1970, vista a través del movimiento de 1968, es el mejor thriller político nacional desde La sombra del caudillo (Bracho, 1960). Ripstein dirige con mano segura un reparto intachable, y él mismo, al lado de su equipo de guionistas, nos entregan una acezante crónica de la tenebra mexicana de fines de los años 60 que, en plena resurrección del presidencialismo todopoderoso, resulta más pertinente que nunca.

Atlanta (EU, 2018). Segunda temporada. Creador: Donald Glover. Llegué tarde a Atlanta, así que este año vi las dos primeras temporadas de forma consecutiva. Estamos ante una ingeniosa comedia de costumbres que, de vez en vez, desemboca en episodios que coquetean con el surrealismo puro. Eso sí, acaso por haber visto las dos temporadas, una tras otra, el impacto de la primera fue mucho mayor.

Homecoming (EU, 2018). Primera temporada. Director: Sam Esmail. Una serie que va de mucho menos a mucho más a lo largo de sus diez episodios. Una suerte de thriller y drama militar que se va cociendo a fuego lento con notables actuaciones de Julia Roberts y Shea Wigham, y una puesta en imágenes perfectamente calculada, contenida en una intrigante estructura narrativa.

Otras cuatro teleseries dignas de ser revisadas, sin un orden específico: Killing Eve, The Staircase, Evil Genius y Succession.

