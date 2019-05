VÃ‰RTIGO Avengers: Endgame

COLUMNA

VÉRTIGO Avengers: Endgame

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Hacia el final, en la batalla climática de Avengers: Endgame (Ídem, EU, 2019), el villano “inevitable”, el genocida de la sustentabilidad llamado Thanos (Josh Brolin) ve a una mujer de pelo largo que, como el resto de los Avengers, le está echando bronca y en serio. Con un tono de hartazgo en la voz, el maloso púrpura le dice a su nueva rival, “Ni siquiera sé quién eres”. “Bienvenido al club”, le podríamos haber dicho desde nuestra butaca. En sentido estricto, sí sabíamos quién era –La Bruja Escarlata, interpretada por Elizabeth Olsen- pero para el caso da lo mismo: su presencia ahí, en la batalla final, no sirve más que para el estricto fan-service que todos los seguidores del Universo Marvel están esperando. Bien podría haber desaparecido ella y muchos otros personajes más y la historia podría haber sido básicamente la misma, con exactamente los mismos resultados.

La película número veintidós del Marvel Cinematic Universe es mucho más que una mera película. Y, al mismo tiempo, mucho menos. Estamos ante el esperado capítulo final –es un decir- de una serie que ha avanzado, mal que bien, a lo largo de once años entre apariciones, encuentros y desencuentros de una decena de personajes centrales. Endgame es la culminación no de un serial fílmico sino de un culto global inmune a todo análisis más o menos ponderado de sus estrictos valores cinematográficos. Por lo mismo, está por demás señalar que la historia contenida en el guion de Christopher Markus y Stephen McFeely nunca justifica las excesivas tres horas de duración: arranca con una lentitud pasmosa, los diálogos se vuelven repetitivos, hay personajes que son meros deus ex machina (la Capitana Marvel, para acabar pronto) y ni siquiera es congruente con sus propias premisas narrativas.

Sin embargo, precisamente porque alguien tiene que decirlo –aunque quien lo haga se coloque en la misérrima minoría-, no está de más subrayar las carencias ya descritas, la servidumbre a la necesidad de una climática batalla final montada sin imaginación fílmica por los hermanos Anthony y Joe Russo, el sacrificio heroico de personajes dizque entrañables porque ya cumplieron su ciclo (Iron Man) o porque nunca supieron qué hacer con ellos (La Viuda Negra), el pase de estafeta –o de escudo- entre un Capitán América (Chris Evans) y otro (Anthony Mackie) que augura nuevas aventuras, y el lanzamiento de un mash-up que, ese sí, suena muy atractivo, porque reuniría los universos narrativos más ligeros y divertidos de toda la saga (el Thorito acompañando a los Guardianes de la Galaxia en su próxima aventura espacial).

El problema no es que el resultado cinematográfico y extracinematográfico de Endgame sea tan previsible. La bronca es que el camino para llegar a ese esperado desenlace es muy pobre: si exceptuamos algunas one-liners cortesía de Downey Jr., la simpatía insumergible de Paul Rudd como Ant-Man y la extraordinaria vis cómica de Hemsworth (acaso la única verdadera estrella que surgió de toda la saga) en el papel de un Thor descuidado, deprimido y de rotunda panza chelera, todos los demás actores están instalados en un tono de sombría solemnidad que se rompe, muy ocasionalmente, con algún afortunado chistorete, alguna juguetona referencia cinefílica y muy poco más.

Ni siquiera la segunda parte de la película –que se quiere una ingeniosa heist-movie- funciona completamente. Algunos episodios no son más que una especie de mero ejercicio actoral –el encuentro de Banner/Hulk con la siempre bienvenida Tilda Swinton, por ejemplo-, otros son la cansina extensión de una historia desarrollada antes –la relación de Thanos con sus dos hijas- y si alguno de ellos llega a tener algo de sentido se debe, otra vez, a sus actores, como cuando Thor se encuentra con su madre (Rene Russo) quien tiene una de las líneas más divertidas de toda la película: “Hijo, come más vegetales”.

En efecto, hay que hacerse caso a Frigga: no está mal atracarse de comida chatarra de vez en vez, pero hay que ingerir alimentos más saludables. Lo mismo pasa con el cine. Cumplida la obligación cultural de ver la chatarra que es Endgame, ¿qué tal algo más? El buen cine está en otra parte.