VÃ‰RTIGO El convento

COLUMNA

VÉRTIGO El convento

.

Ernesto Diezmartínez Guzmán

La cosecha de nunsploitation-movies nunca se acaba. Y para probarlo, he aquí otro ejemplo más, El convento (St. Agatha, EU, 2018), el más reciente largometraje del especialista en cine de horror Darren Lynn Bousman (cintas dos, tres y cuatro de la saga de El juego del miedo, buen palomazo goreSangriento día de las madres/2010, uno de los segmentos del entretenido omnibus-film Cuentos de terror/2015).

Georgia, 1957. Mary (Sabrina Kern) termina en el convento del título en español después de que su irresponsable novio transa (Justin Miles) la dejara embarazada y su borracho papá (Jayson Warner Smith) la corriera de la casa. Se supone que en ese lugar van las muchachas que han dado un "mal paso" y que ahí recibirán ayuda y apoyo espiritual de unas amables monjitas, dirigidas por la estricta Madre Superiora que nunca falta (Carolyn Hennesy robándose la película). Por supuesto, desde el inicio, cuando la Madre Superiora le dice a Mary que ellas no dependen del Vaticano porque en Roma no aprueban sus métodos, es obvio que el convento de marras no es cómo lo pintan.

O, mejor dicho, sí es como lo pintan, porque además de la espléndida interpretación villanesca de la señora Hennesy, la cinta se sostiene en un adecuadamente siniestro diseño de producción de Molly Coffe y en una elegante y fluida fotografía de manchas y luces sobresaturadas de Joseph White, que hacen mucho más visible -literalmente hablando- una historia muy convencional, pero también suficientemente entretenida para aguantar el palomazo, marca de fábrica de Bousman.

*****

A partir de este fin de semana ha iniciado la llamada Fiesta del Cine Mexicano, que consiste en la programación de una serie de películas nacionales exhibidas durante toda la semana. La curaduría es, en el mejor de los casos, ecléctica: al lado de comedias contemporáneas muy menores como Mirreyes vs. Godínez se encuentran clásicos que, seguramente, nadie ha visto en pantalla grande, como El rey del barrio o Los Tres García.

Si uno decide darse un paseo a las salas de cine de la ciudad para ver algo de buen cine mexicano, además del clásico protagonizado por Tintán o Pedro Infante, también estará exhibiéndose Las niñas bien, que es, a mi ver, la mejor película mexicana que he visto en lo que va del año.

Comentarios: en la página web www.ernestodiezmartinez.com, en la cuenta de twitter @Diezmartinez y en el correo electrónico ernesto.diezmartinez@gmail.com. Patreon: https://www.patreon.com/diezmartinez