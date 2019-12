VÃ‰RTIGO: Las 10 producciones mÃ¡s recomendables de la televisiÃ³n en 2019

COLUMNA

VÉRTIGO: Las 10 producciones más recomendables de la televisión en 2019

Para el consumidor fílmico que ha decidido quedarse en casa viendo cine en pantalla chica, se enlista lo más recomendable en televisión o en los servicios disponibles de streaming

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Sé muy bien que esta columna semanal está dedicada al cine, pero no se me escapa que en nuestros tiempos post-cinematográficos –es decir, en los que las salas de cine empiezan a importar cada vez menos-, el consumidor fílmico ha decidido quedarse en casa viendo cine en pantalla chica, en los servicios disponibles de streaming. Y, además, están las series televisivas, las miniseries, los programas especiales en Netflix, Amazon o Apple TV.

Así pues, en honor a este mundo cambiante, déjenme enlistar para la última columna del año lo mejor que vi en la televisión en el 2019. En el caso del primer lugar, desde que terminé de ver la segunda temporada de Fleabag, me quedó claro que no solo sería mi programa de televisión favorito del 2019 sino, acaso, mi narración audiovisual favorita del año.

De hecho, si siguiera el ejemplo de la revista francesa Cahiers du Cinéma –que colocó entre lo mejor de la década la serie televisiva Twin Peaks: the Return (Lynch, 2017)- Fleabag estaría en mi top-5 del año, sin duda alguna. Pero no metamos boruca. La lista de televisión aquí; la del cinema, al final del año.

LO RECOMENDABLE

He aquí lo mejor que vi producido para televisión en el 2019, en orden de preferencia. Todo se puede ver en televisión, algunas series en Netflix, otras en la BBC, otras más en HBO, otras en Fox y así.

1. Fleabag (Fleabag, GB, 2019), segunda temporada, creada por Phoebe Waller-Bridge.

2. Fosse/Verdon (Ídem, EU, 2019), desarrollada por Thomas Kail y Steven Levenson.

3. The ABC Murders (GB, 2018), dirigida por Alex Gabassi.

4. La maravillosa Sra. Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel, EU, 2018), segunda temporada, creada por Amy Sherman-Palladino.

5. Succession (Ídem, EU, 2019), segunda temporada, creada por Jesse Armstrong.

6. Chernobyl (Ídem, EU, 2019), dirigida por Joahn Renck.

7. Dave Chapelle: Sticks & Stones (EU, 2019), dirigida por Stan Lathan.

8. Inconcebible (Unbelievable, EU, 2019), creada por Susannah Grant y Michael Chambon.

9. Así nos ven (When They See Us, EU, 2019), de Ava DuVernay.

10. Shrill (Ídem, EU, 2019), creada por Aidy Bryant, Alexandra Rushfield y Lindy West.

SERIES

En segunda división, en el orden en el que las vi, otras series valiosas: 1994, Years and Years, The Act, Euphoria, The Crown (tercera temporada) y La maravillosa Sra. Maisel (tercera temporada).

