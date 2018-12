Va Ã“scar Blancarte por la consolidaciÃ³n cultural de MazatlÃ¡n

Va Óscar Blancarte por la consolidación cultural de Mazatlán

Reconoce limitaciones el actual director de Cultura, pero comparte sus sueños a beneficio del proyecto en el fomento del arte en el puerto

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ El proyecto cultural de Mazatlán es uno de los más importantes de México a nivel municipal, por la calidad de sus grupos artísticos, como la Compañía Delfos, el Coro Guillermo Sarabia, la Camerata Mazatlán, la Compañía de Ballet, su taller de ópera, la formación profesional de artistas y la penetración de las bellas artes en la sociedad.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres decidió que quien estaría al frente de este complejo proyecto es el cineasta Óscar Blancarte Pimentel, que tomó posesión el 1 de noviembre pasado y, a poco más de mes y medio de cargar con esta gran responsabilidad, asume el reto de consolidar la cultura y las artes con dinamismo y creatividad.

Es sabido que el presupuesto que el Ayuntamiento otorga al Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, para desarrollar su amplia labor, apenas cubre el Carnaval y el gasto corriente, que en su mayor parte se destina a la nómina, pero para programar eventos artísticos de gran producción, no hay suficiente dinero, por lo que hay que buscar otras fuentes de financiamiento.

En otras administraciones, una de las labores más importantes del director de Cultura era gestionar recursos federales, estatales y privados, para poder producir espectáculos y contratar artistas de primer nivel, que posibilitaban ofrecer una cartelera que le ha dado fama a Mazatlán como destino turístico cultural por su alta calidad.

--¿Ya se conoce el presupuesto de Cultura?

“Todavía no sé el presupuesto para el 2019. Uno de los objetivos de mi gestión es que el Centro Municipal de las Artes sea autofinanciable y para eso vamos a cobrar la entrada al teatro. Sé que ya se estaba cobrando en la administración pasada, pero se pagan 300 pesos por ver un evento que cuesta mucho trabajo y dinero producir, como El cascanueces y las óperas”, señala.

--¿Tiene pensado producir algún proyecto de ópera en 2019?

“Sí va a haber. He platicado con el maestro Enrique Patrón de Rueda y estamos pensando que sea La Bohemia. Este año no iba a haber Cascanueces, pero convencimos al Alcalde de que se hiciera porque es una tradición de más de 25 años. También La gala navideña. Creemos que podemos hacer una escuela autofinanciable; para lograrlo necesitamos planeación, una visión y objetivos”, consideró.

--¿Cómo puede ser autofinanciable la Escuela Municipal de Artes?

“Hay fondos federales para actividades educativas y artísticas. Todavía tengo que firmar papeles para tener posibilidad de gestionar esos recursos. Es un proceso largo que espero que en febrero esté listo. Queremos tener gestores culturales que nos permitan conseguir fondos nacionales e internacionales. Ya tengo el nombre de la persona que va a encargarse de ello, pero no lo hemos podido contratar porque no tenemos recursos”, admitió.

Cultura en tu Casa con nuevo nombre

En administraciones pasadas, existieron programas para llevar eventos culturales a las zonas vulnerables, entre ellos Cultura en tu Casa y Hábitat; en esta administración, esos programas se van a llamar Artes por todas Partes y Brigadas Culturales.

“Nuestra agenda cultural tendrá como principal objetivo llegar a las comunidades más alejadas y marginales del Municipio, para eso hemos creado un programa que se llamará Brigadas Culturales, que se encargarán de llevar, a esos lugares, talleres para formación artística y el programa Artes por todas Partes, que llevará los espectáculos a esas zonas del Municipio”, mencionó.

“No creo que se vaya a desatender la programación que se ofrece en el Ángela Peralta. Vamos a estar trabajando muy estrechamente con el Instituto Sinaloense de Cultura para lograrlo”.

Blancarte tiene muchos sueños que tienen costos, como traer la programación de la Cineteca Nacional, crear una Licenciatura en Cine, revivir la figura del Patronato del Carnaval, que era la entidad que organizaba la fiesta cuando Mazatlán era un pueblo. Las intenciones están planteadas y se está en busca de las estrategias.

--¿Qué pasará con la Temporada Gordon Campbell?

“Estamos haciendo un convenio con Gordon Campbell para que se realice la Temporada de la Camerata Gordon Campbell. Estamos elaborando ese convenio para que se realice en enero. El maestro nos dio fechas y estamos cuadrándolas con la agenda del teatro”, compartió.

En el renglón de la música, Blancarte Pimentel destacó que la calidad de la Camerata se va a sostener, manteniendo la planta de músicos que, al mismo tiempo, son maestros de la Escuela de Música del Centro Municipal de Artes.

“Esperamos que haya fondos para esto. Delfos se va mantener como una compañía independiente; ellos consiguen sus fondos a través del Fonca y otras instituciones: Seguirán con su escuela. Claudia Lavista (codirectora de Delfos de la EPDM) y yo estamos en buenos términos”, aseguró.

También explica la razón por la que Laila Rodríguez Bosch y Lissy Bernal, a quienes tenía contempladas para ocupar puestos claves en el Instituto de Cultura, no fueron admitidas cuando se presentaron a las oficinas.

“Laila Rodríguez Bosch y Lissy Bernal no entraron porque nos pidieron reducir el organigrama en un 30 por ciento; esa es la razón. Las vamos a incorporar a las dos cuando estemos bien establecidos”, explica.

‘Nadie nos puede poner condiciones sobre el Premio Mazatlán de Literatura’

El mundo de las letras en México ha volteado a Mazatlán cada año, desde 1965, cuando se entregó el primer Premio Mazatlán de Literatura, que luego adquirió prestigío a través de las conexiones con la República de las Palabras, que tenía el intelectual mazatleco Antonio Haas Espinosa de los Monteros, quien elegía el jurado entre los más renombrados escritores del País y del momento.

Al paso de los años fue el literato Juan José Rodríguez quien asumió esa responsabilidad y, desde 1996, la Universidad Autónoma de Sinaloa ha financiado el premio monetario del galardón, como máxima casa de estudios de la Entidad.

El año pasado, la UAS quiso tener injerencia en la selección de jurados y en los mecanismos de premiación, pero la independencia y pertenencia porteña del premio fue defendido por la administración anterior. En esta nueva etapa, Óscar Blancarte declaró la postura de la nueva administración frente a la posible intención de que otras instituciones intervengan en el galardón porteño.

“Esto no es un problema porque ellos (UAS) participan dando el premio económico. Tengo mucho poder de negociación; si no quieren participar, nosotros nos encargaremos; si no se acoplan a nuestras necesidades y decisiones, somos autónomos y capaces de definir un jurado”, argumentó.

“Este año, van a ser tres importantes personalidades de la literatura en México. Yo estoy coordinando el Premio en el 2018, estoy sugiriendo nombres; me gustaría que el presidente del jurado fuera Pérez Gay”.

En ese tenor, también habló del Premio de Poesía Clemencia Isaura, que es otro de los distintivos culturales que se otorgan durante la celebración del Carnaval Internacional de Mazatlán.

“Lo va a presidir José Ángel Leyva, que conoce a muchos poetas de América Latina y México. Él va a conformar un jurado para el Clemencia Isaura. El Premio de Literatura se dará bajo la normas del Instituto de Cultura. Nadie nos puede poner condiciones. Quien otorga el premio económico no puede poner condiciones”, aclaró.