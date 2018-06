Va en aumento donación y transplantes de órganos - Noroeste

CULTURA DE DONACIÓN

Va en aumento donación y transplantes de órganos

El tiempo de espera para encontrar un donante es de entre 6 a 30 meses en promedio

Noroeste / Redacción

05/06/2018 | 10:11 AM

Donar un riñón no afecta la esperanza de vida del donante y no aumenta el riesgo de problemas renales en el futuro.

Según la coordinación técnica de Donación y Trasplantes del IMSS actualmente el 70% de la población está a favor de la donación de órganos. Los estados con mayor conciencia de la donación de órganos son la Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro y Jalisco.

Si bien las cifras de donantes y trasplantes en México van en aumento, aún no son suficientes para atender a las 13 mil 700 personas que actualmente se encuentran espera de un riñón. De acuerdo con el doctor Diego C. Reino, cirujano de trasplante y hepatobiliar de Cleveland Clinic Florida, la diálisis no es suficiente para curar las afecciones del riñón.

"Únicamente y de manera temporal ayuda a drenar el exceso de líquido que se acumulan en el cuerpo mismos que pueden ocasionar graves alteraciones en el organismo".

Por ello, en la celebración del Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, el doctor Diego C. Reino, destaca la importancia de fomentar el trasplante de donante vivo.

“En el gremio médico existe unanimidad en que la mejor supervivencia de injertos y trasplantes es cuando el riñón procede de un donante vivo. Las razones son múltiples, entre ellas, el hecho de programar una intervención quirúrgica en la que tanto donante como receptor lleguen en una situación óptima y, además, garantizar una alta calidad de los órganos trasplantados para beneficiar a receptores de menor edad”, indicó el especialista.

Este tipo de donación se divide en dos, la donación directa, donde el donante y receptor tienen algún vínculo afectivo y la donación indirecta que por ejemplo se da cuando hay un intercambio de donantes o trasplante cruzado, que en la mayoría de casos es porque no hubo compatibilidad con el donante original.

También se refiere a los donantes altruistas, quienes seden uno de sus riñones a la sociedad sin conocer a la persona a la que le será implantado precisó el doctor de Cleveland Clinic.

Donar un riñón no afecta la esperanza de vida del donante y no aumenta el riesgo de problemas renales en el futuro, indica el doctor Reino.

El regalo de un riñón puede mejorar significativamente la salud y el estilo de vida de la persona que lo recibe y puede ser una experiencia muy gratificante para el donante.