Â¿Va Margarita Zavala a un reencuentro con el PAN? Esto nos diceâ€¦

En entrevista con Noroeste, la ex candidata presidencial habla del nacimiento de su asociación, Libre, del colapso de los partidos, del relevo en el PAN nacional… y más

La ex Primera Dama impartió conferencia en el 35 aniversario de la fundación de Boinas Negras.

CULIACÁN.- ¿Es posible su reencuentro con el PAN? —le pregunto a Margarita Zavala Gómez del Campo.

Lo importante no es eso, lo importante es en realidad, si el PAN da señales de querer cambiar.

La ex candidata presidencial independiente está en una visita relámpago en Culiacán, a donde vino a acompañar a los “Boinas Negras”, una organización civil que promueve el deporte y los valores cívicos, bajo disciplina militar, y quienes con una conferencia magistral de la ex Primera Dama festejan los 35 años de fundación.

Los organizadores quieren mantener el encuentro de “bajo perfil”. Incluso, ni los panistas que han acompañado a Zavala en su aventura, tras su renuncia al albiazul, convocan a los medios. Prensa, no.

Le acompañan Rafael Morgan Ríos, Javier Osorio Salcido, Lorenzo Gómez Leal, Alejandro Osuna, Marlene Salcido Bayardo, Eva Rodríguez, Fernando Gómez Bórquez.

También se ve a Sergio Galván, Ivanovich Gastélum y decenas más.

Uno de ellos, incluso, aventura: si gana Manuel Gómez Morín la dirigencia nacional del albiazul, opositor a Marko Cortés, a quien apoya las estructuras panistas, no es descartable el reencuentro…

Señales azules

Los panistas que acompañan a Margarita en Sinaloa son en su mayoría, promotores de la candidatura del nieto de Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, a la dirigencia nacional.

Tras su retirada de la contienda por la Presidencia y de los comicios del 1 de julio, a Zavala se le ha visto apoyando a sus viejos compañeros del partido, en medio de los banderines albiazules.

El 22 de agosto, por ejemplo, reapareció en “territorio azul”, en Monterrey, en un mitin en respaldo a Felipe Cantú y Pedro Garza Treviño, candidatos panistas a Alcaldías de Monterrey y Guadalupe, respectivamente, “para defender sus triunfos y el voto de los ciudadanos”. Esto luego de que el Tribunal electoral local revocó sus triunfos, para asignarlos al PRI.

Y ahora, en la contienda por la dirigencia, no oculta su entusiasmo porque el nieto de Gómez Morín logre ganar ante Marko Cortés, del grupo de Ricardo Anaya y a Damián Zepeda, quienes llevaron al PAN la peor debacle en los últimos 30 años.

Su esposo, el ex Presidente Felipe Calderón, aún con militancia, acusó en su cuenta de Twitter que “La esencia de @MarkoCortes es la traición, la corrupción y la hipocresía”. “#Marconunca”, ha escrito el ex Presidente. Más discreta y sin confrontación, Zavala se ha dedicado a festejar “los logros” del equipo de Gómez Morín, colaborador del gabinete de Calderón.

Aunque ya no es militante del PAN, cómo ve a Gómez Morín, se le ve cierta afinidad hacia él…

Sin el “cierto”, es clarísimo una identificación con él, y me da mucho orgullo que una gente a quien quiero tanto y admiro tanto esté dando una batalla dentro de Acción Nacional.

El nacimiento de Libre

Zavala ha lanzado la asociación civil Libre, Libertad y Responsabilidad Democrática. En Sinaloa, los nombres que se barajan para representar a la organización es su ex compañero de curul, Javier Osorio Salcido, ex líder del PAN municipal y ex Diputado local y federal.

Margarita defiende la construcción de esta alternativa. Y no descarta que pueda convertirse luego en un nuevo partido.

“Sí es importante”, dice, “el surgimiento de nuevos espacios públicos y por supuesto es una asociación civil con vocación política, clarísimamente política”.

Es importante, añade, dar una participación política a partir de una definición del servicio y del bien común.

“Y no definición del poder, y en ese sentido, si es un espacio, es importante por un lado que se haga porque la democracia tiene que ver, y se alimenta de la posibilidad de una sociedad que se inspira en diversas fuentes, eso es lo que queremos ofrecer”, apunta.

¿Cómo va la conformación de Libre en los estados?

Estamos justamente trabajando en ello, son muchos jóvenes y hombres y mujeres de buena fe, que miran a México como parte de su deber de participación, y de devolverle a la patria algo.

¿No compite con los partidos políticos?

Desde luego es una asociación con vocación política, y en su momento podrá explorarse o no ser partido político, pero en gran parte su nacimiento, el surgimiento de ello, se debe al colapso de los partidos, frente a la pregunta que se hacen millones de mexicanos, qué hacemos, pues algunos respondemos así.

Contra el poder ilimitado

En sus escasas apariciones públicas, Zavala ha evitado lanzarse directamente contra el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Pero ha defendido que se requieren contrapesos para “un poder ilimitado que no le conviene a nadie”.

Muchos mexicanos se sienten huérfanos de partidos, sobre todo los que simpatizaban con el PAN…

Son cosas muy raras que están sucediendo coyunturalmente, primero un mensaje que es claro, los ciudadanos mandan, y los ciudadanos pueden cambiar de opinión, y los ciudadanos son lo que mandan y deciden una elección como la del primero de julio.

Segundo, un colapso de los partidos políticos, se da en uno de los momentos de mayor desconfianza hacia los partidos, y de un problema de identidad, de reacción, y de muchos hasta de punto de referencia de hacer las cosas.

Y tercero, un poder ilimitado que obliga a una sociedad a participar más, ese poder ilimitado no le conviene a nadie, ni siquiera a quien lo sustenta.