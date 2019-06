MUSICA

Va Marián Oviedo a la conquista de corazones

La intérprete sonorense debuta como compositora, presentando en Culiacán su tema 'Conquistarte', el cual también tiene video oficial

Leopoldo Medina

27/06/2019 | 08:45 AM

Directo de Agua Prieta, Sonora, decidida a conquistar al público sinaloense con el romanticismo de su voz, llegó a Culiacán Marián Oviedo, una bella chica que gracias a su éxito en las plataformas sociales con su proyecto musical, decide lanzarse a los escenarios, compartiendo lo mejor de ella a través de su música.

Marián es una chica con sueños, con deseos de trascender y convertirse en una vocera importante para todas aquellas personas que tienen un sueño, sin importar de donde vengan.

Su pasión por cantar inició interpretando covers del regional mexicano, convirtiéndolos en interpretaciones acústicas producidas profesionalmente, con las cuales logró tener una buena aceptación en redes, hoy con el deseo de triunfar también fuera de ellas, lanzando el tema de su autoría llamado 'Conquistarte'.

“Estoy muy contenta de estar en Culiacán como parte de una gira de promoción compartiendo lo que soy, lo que quiero ofrecerles con mi música, y esta es la segunda ocasión que visito estas tierras, ahora presentándoles mi primer tema como compositora llamado Conquistarte”, expresó Oviedo.

La intérprete destacó que con esta pieza inédita, está dando un paso clave en su carrera, ya que mucho tiempo estuvo cantando melodías de otros artistas, enfocándose ahora principalmente en ella, creado sus propios temas.

“Conquistarte es un tema que me abrió la puerta hacia el mundo de la composición, a atreverme a hacer algo diferente, a cantar algo escrito por mi, con las ganas de aportar algo nuevo musicalmente, es un tema que me apasiona mucho, y creo que quien la escuche se sentirá identificado con lo esta canción habla”, señalo la intérprete.

De ellas para ellos

Oviedo compartió que en su público predomina más la presencia femenina, por lo que Conquistarte, está escrita desde un punto de vista más femenino, en la que se narra un enamoramiento, una pieza que ellas pueden dedicar a ese chico que tanto les gusta, y con el que desean estar.

“Es una canción empoderada, porque es una chica que habla con mucha seguridad en seguir lo que ella quiere, y me identifico mucho con eso, porque más que ser un concepto romántico, la canción invita a ser seguras en la vida, de ir por lo que quieres, y eso creo hace falta hoy en día en la mujer, ser más valientes en seguir sus sueños”, destacó Oviedo.

Motivada por proponer cosas frescas en su carrera, con un proyecto que gira en el género pop moderno, Oviedo está por sacar un nuevo sencillo el cual lleva por título 'Fui demasiado para ti', escrito por el sinaloense Luciano Luna, en el que esta vez habla sobre el desamor.

Compartió que aunque es un tema pop, está hecho en un lenguaje inspirado en el regional mexicano, como una manera de decir de forma más directa y fuerte las cosas, y quien la escuche sentirá que está oyendo una canción de banda, pero en versión pop.

Saltar de la red a los escenarios en vivo, no ha sido nada fácil para Marián, sobre todo al ser ella quien se encargaba de todo en un principio, desde realizar producción, grabación, editar, hasta lograr quedara perfecto para subirlo a sus redes, todo sin contar con el apoyo de nadie.

Tras sus sueños

Su éxito ha sido tan, que en poco tiempo su proyecto musical empezó a ser visto por otros artistas, entre ellos Julión Álvarez, a quien abrió uno de sus conciertos en Sonora, al igual que al dueto Sin Bandera, entre otros, oportunidades que ha sabido aprovechar Oviedo.

“Me ha tocado que me han hablado artistas para felicitarme por la manera en como quedó una de sus canciones hechas a mi versión, y la verdad eso te motiva, pero también

te reta a crear cosas por ti misma, abriéndose paso con éxitos y esfuerzo propios, y no por el otro más, no ha sido fácil, pero aquí seguimos”, resaltó.

Hoy, la historia es otra, fue gracias a su talento que fue descubierta por el compositor y productor sinaloense Luciano Luna, quien al escucharla cantar y ver lo que ha hecho incluso con algunos de sus temas, es que le brinda su apoyo, al firmarla dentro de su compañía Little Moon Music.

“Hoy puedo decir ya tengo un gran equipo que me respalda, que me ayuda con todo, y que me deja ser yo, enfocándome en solo ser la cantante”.

Compartió que gracias al apoyo recibido, se están planeando nuevas presentaciones, como la que tendrá el próximo 28 de junio en Culiacán en conocido bar de la ciudad, junto a Cuitla Vega, además de otros eventos por Sinaloa y Sonora.

La sonorense platicó que para los próximos seis meses que quedan del 2019, estará ocupada realizando varias presentaciones, además de que está preparando nuevas composiciones, contando con el apoyo de Luciano Luna.

“Estamos preparando una producción completa de temas inéditos, en la que la pieza Fui demasiado para ti, será una de ellas. Será una producción en la cual pienso estar muy involucrada en la selección y producción de los temas, y también deseo escribir para otros artistas” resaltó.

Trascender, dejar su huella en la música con sus canciones es el máximo deseo de esta artista sonorense, quien solo espera que el público reciba con buen ánimo su proyecto musical y le brinde su apoyo.

Síguela en sus redes

Facebook: Marián Oviedo

Instagram:marianoficialmx

YouTube: Marian Oviedo