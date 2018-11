DIRIGENCIA

Va Merary Villegas por la dirigencia de Morena en Sinaloa

La Diputada federal toma la decisión ante los cuadros "impresentables" que aspiran a dirigir el partido

Antonio Olazábal

Merary Villegas Sánchez buscará la presidencia de Morena en Sinaloa, ya que el partido debe dirigirse por alguien afín a los intereses de Morena, sostuvo la Diputada Federal.

Sánchez Villegas compartió que ella no buscaba ser la líder de Morena en Sinaloa, sin embargo ante los nombres que se dicen buscarán la presidencia del partido, la Diputada federal buscaría ese puesto.

"Estoy dando a conocer públicamente mi aspiración a dirigir a Morena en el Estado de Sinaloa... ahorita en este momento por redes sociales se están enterando muchos compañeros a nivel estatal, esperemos las reacciones de los compañeros, pero por lo pronto, sé como morenista, como militante que queríamos una propuesta para dirigir nuestro movimiento desde el interior que fuera de Morena", afirmó.

"No hay ninguna convocatoria porque es una delegación, no sería presidenta de un comité estatal ejecutivo, sino una delegada provisional mientras inicia la convocatoria de las asambleas para la conformación del comité en nuestro Estado", detalló.

Roberto Cruz ha sido uno de los que públicamente han mostrado su intención de dirigir Morena a nivel estatal, sin embargo a quien Sánchez Villegas nombró como un "impresentable" fue a Gerardo Vargas Landeros.

"Ustedes saben que algunos personajes impresentables han levantado la mano ya para dirigir nuestro movimiento-partido en el Estado, y es por eso que decidimos salir a levantar la mano".

- Roberto Cruz es de los que quiere la presidencia, y Gerardo Vargas.

Personajes como Gerardo Vargas Landeros es precisamente a quienes no queremos como dirigentes de este movimiento en el estado de Sinaloa.

- ¿Al Güero Cruz sí?

Hay otras figuras políticas como Roberto Cruz que ha levantado la mano, pero en esta ocasión la estoy levantando como representante de Morena. Yo sí soy de Morena, yo conozco nuestro movimiento, yo sé qué es lo que estamos esperando, y sé la esperanza que hay puesta es quienes representamos este movimiento en el Estado de Sinaloa.

Señaló que la razón de contender por la dirigencia de Morena en Sinaloa se debe a que busca que el partido no pierda sus bases, y que se dirija por alguien afín a los estatus de la fuerza política que arrasó en las pasadas elecciones del 1 de julio. Añadió que de darse la oportunidad de dirigir el partido, pediría licencia a la Cámara de Diputados para cumplir con sus obligaciones como líder morenista en Sinaloa.

"No queremos que nuestro movimiento se desvíe, queremos que las personas que dieron su confianza a nosotros sepan que continuamos firmes empujando un cambio, no podemos continuar los mismos, no pueden continuar haciendo lo mismo, y es por eso que hoy desde las bases de Morena en Sinaloa, surge esta propuesta", subrayó.