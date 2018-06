Va México por el liderato de grupo, asegura Memo Ochoa - Noroeste

SELECCIÓN MEXICANA

Va México por el liderato de grupo, asegura Memo Ochoa

El Tri peleará con la misma intensidad en el duelo ante Suecia

Reforma

24/06/2018 | 08:23 AM

MOSCÚ._ México no está pensando en criterios de desempate o cuántos goles debe meter o que no le metan, va por el liderato del grupo ante Suecia y así van a encarar el juego en Rusia 2018.

Ése es el pensar de Guillermo Ochoa y del resto de los seleccionados de cara al duelo del miércoles en Ekaterimburgo, pues luego del triunfo ante Corea del Sur regresaron a Moscú pensando que ya habían clasificado a octavos de final.

“Nos enteramos ya en el aeropuerto de regreso acá a Moscú, honestamente no hicimos cálculos, ni sacamos matemáticas para ver qué nos convenía o no, más allá de cómo quedara Alemania contra Suecia, sabíamos que contra Suecia nos teníamos que jugar el primer lugar de grupo, así que a nosotros no nos cambia nada la situación, la concentración, la forma de preparar el juego, la forma de afrontarlo era la misma como lo es ahora.

“El compromiso sigue siendo el mismo y nosotros tenemos que prepararnos para un partido de alto nivel, de alta intensidad como lo han sido estos dos” manifestó el portero.

Tener seis puntos y no estar clasificado es algo raro, pero también destacó la labor del Tri de haber sumado dos triunfos consecutivos en Rusia 2018.

“Antes de que comenzara el Mundial pocos hubieran apostado que México tuviera seis puntos, estás en una competencia de alto nivel donde todos los jugadores te exigen al máximo, donde todos los rivales se preparan con lo mejor en la cancha, tiene mucho mérito lo que hemos hecho hasta el momento, pero sabemos que no hemos conseguido nada y qué bueno que es así hasta el final, así lo teníamos contemplado y así vamos a luchar por seguir concentrados y sin relajaciones”, dijo.