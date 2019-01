Va Secretariado Ejecutivo del SESP por 800 nuevos policías para 2019

Aun así, señala el titular del organismo que en Sinaloa hacen falta alrededor de 2 mil 500 elementos más para las diferentes corporaciones locales y estatales

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ El Instituto Estatal de Ciencias Penales ya tiene su convocatoria abierta para los sinaloenses que busquen formar parte de las fuerzas del orden civil, ya sea de las policías municipales, estatal o de investigación.

Con modificaciones en el procedimiento y el examen de Control y Confianza, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar, afirmó que espera que se gradúen entre 700 y 800 nuevos elementos para este año.

“Estamos trabajando en la convocatoria, ahorita acabamos de emitir una nueva convocatoria, vamos a seguir trabajando. La intención es que este año podamos llegar a 800 policías nuevos”, afirmó Ocampo Alcántar.

“El año pasado llegamos a 500, estábamos haciendo el proceso de modificación del trabajo del Centro de Control y Confianza, logramos pasar de un 14 por ciento de aprobación a un 60 por ciento de aprobación, lo cual nos permitió que tuviéramos la academia llena”.

Renato Ocampo Alcántar,titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Ahorita, agregó, se hace una gestión para poder incrementar la infraestructura del Inecipe y con eso poder llegar a poder formar entre 700 y 800 policías nuevos para todo el estado.

Ocampo Alcántar agregó que su equipo hace un diagnóstico claro de hacia dónde y cómo se tiene que ir caminando en este tema, para que todos los policías que salgan graduados tengan la oportunidad de ser contratados de inmediato.

“Recuerden que aquí ya sabemos y es muy conocido y aparte aceptado, que tenemos un déficit de policías y que tenemos que seguir trabajando en incrementar la filas de nuestros cuerpos policiacos”, señaló.

También confirmó que para todo el estado, el déficit se mantiene en 2 mil 500 policías.

El funcionario recordó que desde su llegada al Secretariado Ejecutivo del SESP, logró convencer que se hicieran cambios en el proceso de evaluación de control y confianza y ahora eso ha permitido ser más flexibles con los policías, pues cada corporación requiere un perfil diferente.

“Hicimos modificaciones en el proceso de análisis de la información, porque se tenia un parámetro con ciertas cuestiones en donde no era equiparable, porque no es lo mismo evaluar a un policía de Chiapas, que a uno de Tamaulipas y uno de Sinaloa, las culturas y las idiosincrasias son distintas, no es lo mismo evaluar a un Policía Municipal o de Tránsito, que a uno de investigación o de antisecuestros, por qué no es lo mismo, porque ellos tienen que hacer un trabajo encubierto y uno de Tránsito no”, explicó.

“También se hizo modificación al tema del polígrafo a nivel nacional, pero no se eliminó; creo que el polígrafo, para mi punto de vista, es una herramienta que sirve, pero que no debe ser definitoria y así lo estamos manejando nosotros, con criterio para que nuestros sicólogos y nuestros integrantes de carpetas y mesas de análisis que hacen la evaluación de policía, se hagan con los criterios necesarios para que salgan los mejores policías”.

