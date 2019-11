Va Valentina Elizalde por su lugar dentro de la mÃºsica

LANZAMIENTO

Va Valentina Elizalde por su lugar dentro de la música

La hija del fallecido 'Gallo de Oro' continúa el legado de su padre, lanzando su segundo sencillo 'Vuelve cariñito'

Leopoldo Medina

Con el firme objetivo de triunfar dentro de la música tal y como lo hizo su padre el cantante Valentín Elizalde, la joven de 16 años Valentina Guadalupe Elizalde Rincón se lanza a la música buscando su lugar dentro del regional mexicano, presentando su segundo sencillo “Vuelve cariñito”.

Visiblemente emocionada y deseosa por transcender en esta carrera, Valentina comentó que su gusto por la música y por los escenarios se manifestó desde pequeña, por lo que cantar y bailar ha sido parte de ella desde siempre.

“Vuelve cariñito es mi segundo sencillo, un tema que mi papá cantaba, ahora yo lo canto dueto con Mario Delgado Jr. El video oficial ya tiene más de 1 millón de visualizaciones”, destacó.

Esta melodía es una balada y una de sus favoritas porque con ella recuerda mucho a su papá, sobre todo por la letra de la canción.

“Quiero conectar con el público a través de mi voz con las canciones que hicieron grande a mi padre, pero con mi propio estilo en banda y norteño”, dijo.

“Sé que esta carrera no es fácil, pero cuento con el apoyo de mi mamá, de mucha gente que me ha abierto las puertas, y es muy bonito convivir con los fans de mi papá, de quienes también he recibido apoyo”.

Un homenaje al “Gallo de Oro”

La preparación ha sido parte importante para Valentina, por ello ha tomado clases de vocalización, desenvolvimiento escénico, y otras que le permiten ofrecer un trabajo profesional.

“Cuando estoy en el escenario me siento feliz, se sienten muchos nervios, pero ya cuando empiezo a cantar esa experiencia se vuelve indescriptible”.

Con su carrera considera que está haciendo un homenaje a su papá, al interpretar las melodías que hiciera famosas.

“Mi papá era muy querido, una persona humilde, gracioso, siempre estaba riendo, fue una persona muy carismática, y a través de su música deseo que todo ese cariño que le brindaron a él, me compartan a mí un poco”.

Espera lanzar pronto un disco que constará de 15 temas que cantaba su papá, para el cual está realizando la selección de las melodías que más se escucharon, pero adecuadas a su estilo musical.

Valentina compartió que este 2019 ha sido un año de mucha preparación para ella, ya que su objetivo es lograr tener una carrera musical exitosa, recientemente tuvo una presentación en el Palenque de Culiacán, cantando a lado de “El Potro” para abrir el concierto de Banda La Adictiva.

La joven sonorense compartió que si su papá estuviera vivo, y la viera decidida a dedicarse a la música, uno de los consejos que él le daría sería que jamás olvide sus orígenes, ser una persona humilde y agradecida.

Ala par de la música, Valentina está en el mundo de la belleza con su propia marca llamada Valentina Elizalde Beauty, una línea de labiales de venta online.

REDES SOCIALES