Vacuna contra el Covid-19 no viene en el presupuesto del 2020: Diputada Érika Sánchez

La legisladora federal sinaloense destacó que se buscarán reasignaciones en temas como salud y seguridad

América Armenta

Sin recurso para la vacuna contra el Covid-19 en el Presupuesto de Egresos Federal y con una disminución en el programa regular de vacunación, la diputada federal del PRI, Érika Sánchez Martínez, aseguró que se buscarán reasignaciones para este y otros temas, como de seguridad y educación.

“La vacuna, el presidente recientemente comentó que estaba garantizada para todos los mexicanos, pero no lo está, no viene ningún solo peso; es más, disminuye del presupuesto para Programa Nacional de Vacunación que regularmente se tiene, disminuye en 3 puntos y algo por ciento, no viene en el presupuesto para la vacuna de Covid-19 para las y los mexicanos”, declaró.

La legisladora consideró que el Gobierno federal no se ha dado cuenta que hay una emergencia sanitaria y económica, que además no es de este año, pues resaltó que en el 2019 no hubo un crecimiento económico en México

“Pareciera que no estamos pasando por nada porque el presupuesto que estamos viendo para el 2021 es muy similar al del 2020, no cambiaron las prioridades de la Presidencia de la República, y nos damos cuenta que viene reasignado de una manera parecida a los sectores primarios y con eso me refiero agricultura, campo, pesca y ganadería y en ese sentido es lamentable porque parece que no están garantizando la soberanía alimentaria para este país”, manifestó.

Lo anterior, aseguró, es en relación a que no se está ofreciendo empleo y apoyo en los sectores primarios en este momento en el que se busca evitar que 10 millones de personas más se incorporen a las filas de la pobreza.

También argumentó que con este tipo de asignaciones presupuestales se observa cómo se redujo y se desmantelaron algunas instituciones que son de vital importancia en el 2020, exponiendo que se recortó el 50 por ciento del presupuesto a las escuelas de tiempo completo en el 2020 y ahora pretenden dar un tiro de gracia para el 2021, al desaparecer el programa por completo.

“Han desaparecido las estancias infantiles, los comedores comunitarios y si haces un análisis de todos los programas que desaparecen, es inevitable darse cuenta que todos impactan de una manera directa en las mujeres”, destacó.

“Con las escuelas de tiempo completo las madres que trabajan una jornada completa la van a tener que dejar para regresarse a cuidar a sus hijos a su casa y más en este momento en el que estamos atravesando una pandemia, donde los niños no han podido regresar a clases. Con los comedores comunitarios se está incidiendo directamente en los bolsillos de la gente; cuando tú quitas las estancias infantiles estás quitando la oportunidad a las mujeres y a algún padre de familia de que pueda trabajar tiempo completo, porque no tiene dónde dejar a sus hijos y así sucesivamente”, agregó.

Sánchez Martínez enfatizó que no ha visto que se inyecten recursos a las micro, pequeñas y medianas empresas para reactivar la economía, lo que no beneficia al país.

En cuanto a seguridad, con la propuesta de desaparecer el Fortaseg, desmantelan a los municipios y estado.

Refirió que es bien sabido que cuando la economía está mal suben los índices de violencia y delincuencia, por lo que no se debió eliminar el apoyo para darlo a la Guardia Nacional, por tener atribuciones diferentes a las policías estatales y municipales.

Revisión

De acuerdo con Alfredo Villegas Arreola, diputado federal del PRI, este jueves es el inicio de la revisión del presupuesto para discutirlo durante los meses de octubre y noviembre.

“El campo, la pesca y ganadería vienen deficitarios, hay reducciones sustantivas, tenemos documentos que inclusive les vamos a hacer llegar, tenemos que hacer adecuaciones en el mismo techo, en el mismo monto, pero son adecuaciones que se tienen que hacer y son facultades constitucionales de la cámara de diputados”, mencionó.

El legislador aseguró que hay fideicomisos, como el Fonden, que son sustantivos y dan un servicio a la población, por lo que buscará que los recursos de ese fideicomiso, como el de apoyo a la cinematografía, ciencia y comunicación no desaparezcan.

Si bien, hay fideicomisos que se pueden adecuar, dijo que el PRI se enfocará en rescatarlos.