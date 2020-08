Vacuna de AstraZeneca, Oxford y Fundación Carlos Slim será universal y gratuita: Ebrard

El Canciller Marcelo Ebrard señala que en noviembre se presentarán los resultados de la vacuna a la Cofepris, para poder iniciar su producción en México y Argentina durante el primer trimestre de 2021

Carlos Álvarez

13/08/2020 | 08:27 AM

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó este jueves 13 de agosto, que el proyecto de vacuna llamada “AZD1222”, contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19), desarrollada por el laboratorio AstraZeneca, en colaboración con la británica Universidad de Oxford, se encuentra en fase 3.

Será en noviembre próximo cuando se presentarán los resultados a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para poder iniciar su producción en México y Argentina durante el primer trimestre del 2021, desde donde será distribuida a toda América Latina, excepto a Brasil, abundó el canciller.

"En noviembre se presenta a la autoridad regulatoria y en cuánto la autoridad regulatoria lo autorices se estaría en condiciones de iniciar la producción. Participan un laboratorio en Argentina y otro en México. Se va a producir en ambos países", precisó el canciller.

"Durante el primer trimestre del año arrancamos el proceso de manufactura donde la sustancia activa va a ser hecha en Argentina, exportar a México para envasado, terminado, distribución en México y exportación al resto de los países", dijo Ebrard Casaubón, acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de directivos de AstraZeneza y la Fundación Carlos Slim.

"Muy importante que el propósito de AstraZeneca, Oxford y Fundación Slim no es el lucro, es garantizar que América Latina tenga acceso a la vacuna", comentó el titular de la SRE, quien detalló, además, que se prevén producir de 150 a 250 millones de dosis.

"La preocupación es que México tenga acceso y acceso a tiempo. Esto quiere decir que en México se adelante 6, 7 meses, en lugar de un año" [...] La instrucción del señor presidente es que sea universal y obviamente gratuita", agregó Ebrard Casaubón.

"Aunque la vacuna aún está en proceso de pruebas que conllevan plazos y sus riesgos han mostrado en sus fases anteriores resultados muy alentadores y en caso de ser aprobada el apoyo de la fundación permitirá que México y América latina accedan a la vacuna un año antes de lo previsto", expuso, en su turno, Carlos Slim Domit, presidente de la Fundación Carlos Slim.

"Realmente algo excepcional [la producción de la vacuna], que nos va ayudar mucho a que se mantenga la esperanza, a que se acabe la incertidumbre, que ya tengamos en el horizonte la posibilidad de una vida mejor, sana, en lo que corresponde esta pandemia que tanta tristeza, tanta desgracia, tanto dolor ha traído en México y en el mundo", expresó, por su parte, el presidente López Obrador.

"El costo tiene que ver con los insumos para la elaboración, pero no es una empresa que vaya a lucrar con la vacuna, por eso el costo es mínimo, yo hablé aquí hace unos días de que nosotros teníamos una reserva de recursos para adquirir la vacuna y hablé de tres montos: de 100 mil millones, 50 mil millones y 25 mil millones de pesos", enfatizó el mandatario nacional

"Este acuerdo va a significar un monto menor a los 25 mil millones para que tengan acceso a la vacuna todos los mexicanos, todos, se dice universal, pero a veces no se entiende qué significa el término universal, entonces con 'es universal', es para todos", afirmó el político tabasqueño.

"Y nosotros tenemos que cumplir con lo que establece el artículo cuarto de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud y a la atención médica, medicamentos y vacunas gratuitos, para que esto quede completamente claro", dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal durante su conferencia de prensa matutina.

"En otros países puede ser que se decida cobrar o seleccionar a quién se vacuna y a quién no, nosotros, para que no haya ninguna duda y también para darle garantía a todo nuestro pueblo, van a tener todos los mexicanos acceso a la vacuna y no debe haber preocupación por la gente pobre", afirmó el presidente.

"Tiene garantizada la vacuna la gente más humilde, la gente más pobre y no se va a quedar al final, ya sabemos que por el bien de todos primero los pobres [...] Y los enfermos y los adultos mayores y los médicos y las enfermeras, pero todos, todos", aseveró López Obrador desde Palacio Nacional.