Vadhir Derbez alista masivo concierto en CDMX

El hijo del comediante Eugenio Derbez explora nuevas facetas artísticas, en busca de forjarse un nombre propio

Noroeste / Redacción

El 5 de septiembre será una fecha importante en la carrera artística de Vadhir Derbez, quien a pesar de que se inició en el medio artístico siendo un niño, recientemente incursionó en la música con el sencillo ‘Mala’ y ‘Toda la banda’.

Ahora el segundo hijo de Eugenio Derbez se prepara para dar su primer concierto masivo en CDMX.

Vadhir Derbez lleva en su carrera un EP y dos sencillos: ‘Mala’ y ‘Toda la banda’, con este último no solo se ha hecho viral en redes sociales con #Todalabandachallenge, sino también logró salir de su zona de confort al realizar un video que lo alejó del estereotipo de galán de cine y televisión.

“Yo no me limito desde hace ya varios años, hay que soñar en grande. Tanto en la actuación como en la música trato de no ponerme un techo, mi meta es no solo llenar un Auditorio Nacional en algún momento de mi vida, también que el proyecto se vuelva internacional, viajar por el mundo compartiendo mi música con la gente. He estado haciendo canciones tanto en español como en inglés para internacionalizar el proyecto”, dijo en una entrevista difundida por Lasestrellas.tv.

Aunque sabe que el público lo identifica como actor e hijo del comediante Eugenio Derbez, el artista, de 28 años, destacó que desde muy pequeño supo que tenía aptitudes para la música, cualidad que heredó de su madre Silvana Prince, por lo que a escondidas comenzó a prepararse.

“Yo componía de chiquito, yo me enseñé a tocar piano solito, como que hice muchas cosas, pero siempre para mí en casa, nunca lo vi como carrera porque estaba muy clavado en la actuación”, señaló el hermano de Aislinn, José Eduardo y Aitana.

Sobre cómo reaccionaron sus padres cuando les confesó su deseo de convertirse en cantante y compaginar la actuación con la música, Vadhir Derbez afirmó que no se sorprendieron y destacó que actualmente ambos están muy orgullosos de que siga sus sueños sin ayuda de nadie.

“Están orgullosísimos de mí, mi mamá desde chiquito siempre me quiso ver en un escenario cantando con mi proyecto. Ella siempre ha sido la más orgullosa en ese sentido y obviamente porque lo musical vino de ella, entonces los dos están muy orgullosos de ver que me estoy arriesgando, que estoy cumpliendo mis sueños sin ayuda de nadie como abriéndome paso y yo sé que tengo el apoyo de mi familia”, declaró.

De hecho, fue cuando Vadhir logró su primer estelar en la novela Cómplices al rescate (2002), por la cual hizo una gira alrededor de toda la República Mexicana, donde descubrió su faceta como cantante.

“Que siempre me prepare, es lo que siempre nos inculcó el poder estar siempre preparado, estar listo porque lo que siempre ha dicho él y es muy cierto es que te puede llegar una oportunidad en la vida y si no estás preparado para tomarla se te va a ir y no sabes cuándo regresará”, detalló.

Ahora que ya es conocido como cantante, el hijo de Eugenio Derbez enfrenta uno de sus más grandes sueños y un gran reto en su carrera musical: su primer concierto, el cual se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre en la Ciudad de México.

“Estoy emocionado y nervioso, creo que el mayor placer de alguien que canta es poderte parar en un escenario, compartir con tu público, con la gente que te admira y que te quiere. Está increíble, la idea es que la gente vaya y nos divirtamos. Estoy apenas armando todo, lo ideal es que sea algo chiquito, vamos a tener varias sorpresas. Me gustaría invitar a varios amigos que están en la música, hacer sorpresitas para que cantemos juntos. Al final de cuentas el mensaje que quiero dar es: escápate de tu rutina, vea a ver un concierto, disfruta de música y pásala bien con tus amigos”, concluyó.