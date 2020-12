Vadhir Derbez y Alejandra Guzmán conducirán fiesta de fin de año en Tv Azteca

En el concierto, que ya fue grabado, también figuran otros famosos como Aracely Arámbula y Danna Paola

Noroeste / Redacción

23/12/2020 | 12:24 AM

¿Y Televisa? Revelan que Vadhir Derbez y Alejandra Guzmán serán los conductores estelares de la fiesta de fin de año de Tv azteca que llevará por nombre “Feliz 2021” y que ya se grabó hace unas semanas.

Lo anterior lo reveló el periodista Alex Kaffie en su habitual columna para un medio de circulación nacional, y detalló que también estarán presentes otros famosos como Aracely Arámbula y Danna Paola, publicó radioformula.com.

El programa de Tv Azteca será transmitido el día 31 de diciembre para celebrar el fin del 2020 y la llegada del 2021, y además de Vadhir Derbez y Alejandra Guzmán, la audiencia podrá ver a talento de la televisora del Ajusco como El Capi Pérez, Antonio Rosique, Sergio Sepúlveda, Michelle Vieth, Roger González y Esmeralda Ugalde.

Danna Paola: la celebridad más esperada por la audiencia de Azteca

Sin duda alguna, la celebridad más esperada por la audiencia de Tv Azteca es Danna Paola, cuya fama no se limita a México, ni a la región, sino que es ampliamente conocida y querida también en Europa, así que sin duda alguna los fans esperan con ansias su espectáculo musical para el fin de año.

Hace unas semanas, el periodista Gabriel Cuevas comentó en Fórmula Espectacular que pese a la fama mundial que tiene Danna Paola, ahora que estuvo grabando su participación en la fiesta de fin de año en Tv Azteca, llamó la atención por lo amable que se comportó con todas las personas de la televisora.

“Me platicaron que ella muy profesional, llegó a ensayar y no falta la persona que es fan de Danna Paola (…) y me cuentan que de repente las señoras que hacen limpieza, siguen a Danna Paola porque es el personaje de moda, y que ella muy gentil se tomó fotos con ellas, y de hecho una señora le dijo que su nieta era muy fan, así que Danna hasta le grabó un video. Ese tipo de detalles me roban el corazón”, expresó el periodista de espectáculos.