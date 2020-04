CAMPO

Valle agrícola de Sinaloa vive incertidumbre sin dejar de producir

José Enrique Rodarte Espinosa de los Monteros, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, destacó que en los productores del valle existe gran preocupación, ya que además del tema de salud, está también el de la afectación económica que vive la ciudadanía

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ Pese a la contingencia sanitaria que ya cumplió más de un mes, el valle agrícola continúa trabajando, y produciendo alimentos para que no falten en las mesas de los sinaloenses, destacó José Enrique Rodarte Espinosa de los Monteros, Presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

Vía telefónica, el dirigente destacó que en los productores del valle existe gran preocupación, ya que además del tema sanitario, de salud, está también el de la afectación económica que vive la ciudadanía a general.

“Esta situación a largo plazo nos va a afectar en muchos de los productos hortícolas que sembramos aquí, como el tomate gray, o el pepino persa, entre otros, lo cuales se comercializan en Estados Unidos, y México, de llegar a ser muy severa, habrá una contracción en el gasto de las familias y empresas, volviendo a producir sólo lo básico y con eso nos vamos a defender”, señaló Rodarte Espinosa de los Monteros.

Agregó que por la falta de flujo económico, muchos empezarán de cero después de haber estado encerrados, algunos sin trabajo, con sueldo y sin él, lo que ocasionará que no se consuma lo mismo, no solo en el hogar, sino en el sector restaurantero, y turístico.

Resaltó que como asociación, están atentos a la duración de la contingencia, la cual será la clave de todo, y que de resultar mucho más larga, la afectación será mucho más intensa.

“En el campo, esta contingencia la estamos viviendo con mucha incertidumbre, temerosos por la salud de la familia, trabajadores, sobre todo en el tema hortícola, ya que es mucha la mano de obra que se requiere”.

Destacó que a diferencia de otros estados del país, en Sinaloa no hay suficiente mano de obra local para las necesidades que se tienen en este ramo, por lo que hay que traerla de fuera, ofreciéndoles vivienda, guardería, escuela, salud, entre otros servicios, a través de programas de apoyo.

Acciones que hoy sufren de una gran derrota, ya que el Gobierno Federal quitó el apoyo de 27 millones de pesos, con el cual se podía solventar toda la operación de programas que contemplan comedores, escuelas, guarderías, salud, deporte, para quienes permanecen en el estado.

“El gobierno eliminó este apoyo, y abandonó a esta gente, a quienes considero son los más vulnerables que hay en México, sobre todo los jornaleros que llegan del sur-sureste, quienes emigran porque no ven mucha manera de sobrevivir allá, y son los que llegan a Sinaloa, a ellos, el gobierno los abandonó, no voltea hacia ellos, no considera su existencia”, destacó el dirigente de la AARC.

Subrayó que este es uno de los fracasos por los que han “peleado”, y que hasta hoy en día nadie los oye, o apoya, haciendo frente los mismos productores, responsabilizándose de las cosas que al gobierno le toca atender.

El dirigente resaltó que el presupuesto asignado de 27 millones de pesos, se daba en alimentos, medicamentos, y todo lo necesario para las guarderías y comedores, así como de salud, que beneficiaba a las familias de más de 50 campos agrícolas inscritos en el programa Pro Familia de Jornaleros Agrícolas, y que hoy simplemente desapareció.

“Los agricultores seguimos atendiéndolos, hacemos frente a esto, dándole para adelante, y si bien el gobierno nos abandonó, nosotros no abandonaremos a nuestros trabajadores, haciendo todo nuestro mayor esfuerzo y totalmente solos”.

Rodarte Espinosa de los Monteros subrayó que las necesidades primordiales en el campo en estos momentos tienen que ver con resolver situaciones con el Infonavit, Seguro Social, con la educación y preparación de su gente, así como contar con profesionales con alto sentido de responsabilidad y ética.

“Necesitamos de apoyos federales, y en eso el gobernador de Sinaloa debe de convertirse en un gestor para el sector productivo sinaloense, y no solamente para el agrícola, también para el comercio, hotelería, y restaurantes, todos estamos sufriendo de lo mismo, y para que la economía siga funcionando, no podemos tener un solo sector fuerte, sino todos”.

Por lo pronto, subrayó el dirigente, el mensaje hoy es permanecer en casa lo más que se pueda, salir lo menos posible, esto para no contagiarse, y perjudicar a la familia, o a alguien más, sólo así se evitará que el virus entre a los hogares.