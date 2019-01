Valora Estrada llamar a cuentas a ex alcaldes de CuliacÃ¡n por el caso Jimmy Ruiz

AYUNTAMIENTO

Valora Estrada llamar a cuentas a ex alcaldes de Culiacán por el caso Jimmy Ruiz

El Alcalde acusó omisión por parte de las anteriores administraciones

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro valora llamar a rendir cuentas a ex presidentes de Culiacán por la disputa legal que mantiene el Ayuntamiento con el ex futbolista Jaime Ruiz Dorado, conocido como Jimmy Ruiz, y que a raíz de ello su administración debería de pagar 37 millones de pesos.

En diciembre de 2006 el Cabildo autorizó entregar en comodato por un plazo de 20 años el parque Nakayama al ex futbolista Ruiz Dorado, sin embargo vecinos del parque iniciaron una batalla legal contra esta resolución por el cabildo, misma que ganaron el 13 de febrero del 2013, por lo que el parque volvió a la hacienda municipal, y por ende a los habitantes de las colonias populares de Culiacán.

Los vecinos ganaron el recurso legal, sin embargo Jaime Ruiz demandó al Ayuntamiento por lo invertido a las instalaciones del parque y en agosto del 2017 le ordenaron pagar al municipio 25 millones de pesos al ex futbolista.

Estrada Ferreiro aseguró que a Jaime Ruiz ya se le han pagado aproximadamente 18 millones de pesos, sin embargo el ex futbolista metió un recurso ante un Tribunal de Distrito, mismo que tiene listo un fallo a favor de Ruiz Dorado, donde obliga a su administración pagarle 37 millones de pesos.

Ante ello el Alcalde de Culiacán informó que interpondrán una queja ante la Suprema corte de Justicia de la Nación; además Estrada Ferreiro no descartó llamar a rendir cuentas a los ex presidentes municipales, ya que fueron omisos en su momento ante el caso.

"Bueno es que hay mucha secuela de corrupción, hay cosas que están chuecas y no las pueden enderezar fácilmente, hay delitos cometidos que no se denunciaron oportunamente, hay procedimientos que no se atendieron, hay cosas que se dieron sin tener por qué darlas", acusó.

"Hay cosas que pudieron haberse peleado y no se pelearon, hay omisiones intencionales, si no se resuelve esto tranquilamente, vamos a tener que llamar a cuentas a los ex presidentes municipales que estén involucrados en esto, ¡públicamente!, porque no es posible que estén dejando al pueblo en la calle porque estén robando lo que es patrimonio del pueblo", agregó.

Estrada Ferreiro criticó a las anteriores administraciones ya que no han defendido al patrimonio del Ayuntamiento como se debe, y esto ha ocasionado un daño fuerte a sus finanzas, ya que al año el Municipio desembolsa más de 180 millones de pesos en pagar juicios perdidos.