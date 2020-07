Valtteri Bottas, de Mercedes, gana el Gran Premio de Austria; Checo PÃ©rez termina sexto

SPIERLBERG._ El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) se convirtió en el primer líder del Mundial de Fórmula Uno tras ganar este domingo el Gran Premio de Austria, en el que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue segundo, tras beneficiarse de la sanción de cinco segundos del inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que había cruzado la meta en esa posición.

El inglés Lando Norris (McLaren), que acabó marcando la vuelta rápida, también se benefició de la penalización al británico y firmó el primer podio de su carrera en F1 al acabar tercero una prueba -que tuvo un final alocado, con accidentes, sanciones y tres entradas del coche de seguridad- en la que su compañero español Carlos Sainz fue quinto -por detrás de Hamilton- y el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), sexto.

Pese a que Pérez en las últimas vueltas acarició el podio, al final fue adelantado por Leclerc y Norris, y además con la sanción de 5 segundos, finalizó ubicado sexto sumando puntos importantes (8) y ya pensando en la carrera del próximo fin de semana en este mismo escenario.

En séptima posición se clasificó el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), mientras que la octava plaza, en su retorno a la Fórmula Uno, la ocupó su compatriota Esteban Ocon (Renault).

También entraron en los puntos el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), que fue noveno; y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), décimo este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg.

