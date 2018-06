Vamos a dar la sorpresa en Ahome: Zacarías, candidato independiente a la Alcaldía de Ahome - Noroeste

Vamos a dar la sorpresa en Ahome: Zacarías, candidato independiente a la Alcaldía de Ahome

Zacarías Martínez, técnico programador con 25 años de edad, tuvo su último acto proselitista en la calle Ejido 5 de Mayo, donde vivió su niñez, arropado por familiares, vecinos y simpatizantes.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Confiado en dar una sorpresa, el candidato independiente a la Alcaldía de Ahome, César Iván Zacarías Martínez, cerró campaña en la colonia popular Tabachines 2.

"El trabajo que hicimos a lo largo de esta campaña nos ha dejado mucho, nos ha dejado aprendizaje, nos ha dejado el apoyo de la ciudadanía, y nos ha dado la certeza de que el primero de julio vamos a contar con un buen resultado. Vamos a dar la sorpresa", externó.

"Cuando las personas que viven a tu alrededor te aceptan y te quieren, eso quiere decir que no has cambiado, que siempre vas a ser la misma persona, y aquí me está respaldando mi familia y los vecinos", expresó.

Recordó que fue 'duro' crecer en una colonia que fue clasificada entre las más conflictivas de la ciudad, y aunque reconoció que fue 'un tanto desastroso', dijo que su actitud cambió a partir de que se le diagnosticó un problema visual y se le adaptaron lentes, pues eso le permitió tener un mejor desempeño escolar.

El candidato independiente, que durante la campaña hizo sus recorridos en bicicleta, señaló que ha encontrado falta de oportunidades para los jóvenes, una gran inquietud de la ciudadanía por que se mejoren los niveles de seguridad, y la necesidad de más y mejores oportunidades de trabajo para las madres de familia así como un lugar seguro donde puedan dejar a sus hijos mientras trabajan.

Zacarías Martínez se comprometió a ejercer un gobierno de incorporación con la iniciativa privada y la sociedad civil, además de ser totalmente transparente.