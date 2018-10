GUASAVE

Vamos a rescatar Guasave: Aurelia Leal

En su gobierno los pobres serán los primeros y no tendrán cabida la corrupción ni la impunidad, aseguró

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Entre protestas de empleados de la Jumapag contra la administración saliente y teniendo al Gobernador Quirino Ordaz Coppel como invitado, Aurelia Leal López rindió protesta como Alcaldesa de Guasave para el periodo 2018-2021.

Teniendo como escenario el auditorio del Centro Cultural Guasave, el cual resultó insuficiente, la nueva Presidenta Municipal de los guasavenses dijo que en su gobierno los pobres serán los primeros y no tendrán cabida la corrupción ni la impunidad.

"Como gobernante a partir de hoy me someto al imperio del estado de derecho, porque así podemos aspirar a que todos convivamos en armonía, derivada esta del acatamiento de la ley y hago un llamado para que se sumen a este ejercicio quienes me habrán de acompañar en Cabildo y en la administración pública. No habrá tolerancia y mucho menos complicidad e impunidad porque solo así tendré la fuerza para convocar a la ciudadanía al respeto a la ley y a la suma de esfuerzos", expresó.

Leal López dijo que está consciente del reto que enfrentará, con los múltiples rezagos sociales que existen en el municipio, el atraso en el que están muchas comunidades y colonias.

"Sé que no poseo una fórmula mágica para resolver a corto plazo todas y cada una de las añejas carencias de estas comunidades, es enorme la deuda histórica de más de 400 años que hablan de pobreza y marginación de los más pobres del municipio, por ello mi compromiso de trabajo será con ellos y con la sociedad guasavense", indicó.

Con experiencia de tres periodos como regidora en el Ayuntamiento de Guasave, ex directora del Immujeres y como dirigente de organismos sociales de izquierda, la originaria de la sindicatura de Tamazula empeñó su palabra de trabajar los siete días de la semana, dedicando el número de horas necesarias para ofrecer resultados y soluciones a los problemas que aquejan a Guasave.

Ahí dijo que se suma al reclamo de los trabajadores de la Jumapag que se apostaron afuera del auditorio para reclamar el adeudo de salarios y algunas prestaciones por parte del gobierno que se estaba despidiendo.

"Les decimos que estamos con ellos y que vamos a buscar soluciones", subrayó.

Con su convicción y la ayuda del Gobernador Quirino Ordaz y del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, además de la colaboración de legisladores locales y federales van a lograr muchas cosas en favor de los guasavenses aseguró.

En su discurso Aurelia Leal López dio un esbozo de lo que será su propuesta de gobierno sustentada en cinco ejes: desarrollo social incluyente con perspectiva de género, desarrollo económico, desarrollo urbano sustentable, seguridad y justicia, y gobernanza, rendición de cuentas y transparencia.

"No permitiremos que los funcionarios hagan negocios con recursos públicos y habremos de eficientar el gasto público, será subida toda la información a una plataforma que tiene el Municipio, haremos un ajuste de lo que vamos recibir en esta administración y se hará público para que la ciudadanía juzgue a cada quien en el mérito que le corresponde. Vamos juntos a rescatar Guasave", subrayó.

Será este jueves a las 9:00 horas cuando se instale el nuevo Cabildo y a las 12:00 la Presidenta Municipal encabezará conferencia de prensa para dar a conocer los nombres de quienes integrarán su equipo de trabajo.