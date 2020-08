Van 40 policías infectados por Covid-19 en Culiacán

El titular de la SSPyTM, Óscar Guinto Marmolejo, aseguró que se dan todas las facilidades a los elementos para que se cuiden del coronavirus

América Armenta

Aproximadamente 40 elementos de las Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal han sido infectados por el coronavirus, informó el titular de dependencia municipal, Óscar Guinto Marmolejo, quien también dio positivo a Covid-19, pero ya se recuperó.

Además de que dos elementos de seguridad murieron por Covid-19 durante la pandemia, por lo que se dan facilidades a las y los trabajadores que presenten síntomas para que aislen hasta que descarten o tomen tratamiento al respecto.

“Ahorita en forma general llevamos un aproximado de 40 policías, ahorita tenemos 15 que están con los síntomas y están en su casa, ninguno de gravedad, y se les están dando todas las facilidades a todas las personas que se sienten mal hasta descartar cualquier situación de ese tipo”, dijo Guinto Marmolejo.

En cuanto al periodo en el que él dio positivo y se aisló, comentó que no tuvo complicaciones, pero por prevención tomó estas medidas.

“Voy a decir que yo fui un paciente asintomático, no tuve ninguna complicación y guardé la cuarentena por seguridad de las personas que me rodean, pero lo que sí me dado cuenta estamos viendo que Culiacán, efectivamente, es uno de los lugares donde más incidencia y más contagios hay”, resaltó.

Es a partir de ello que se echó a andar la estrategia de Guardianes de Prevención de la Salud, en el que estarán participando las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, invitando a la ciudadanía que tome medidas de sanidad impuestas por el Gobierno federal, sobre todo el exhorto a que usen cubre bocas.

“Hacer conciencia en toda la ciudadanía que seamos responsables, que mantengan todos los protocolos de salud que se han establecido, ahora estamos trabajando con el uso de cubrebocas, que utilicen el gel antibacterial, que se laven las manos constantemente y que guarden hasta una distancia”, finalizó.