GUASAVE

Van 400 colchones entregados en Guasave y todos son nuevos: Alcaldesa

No es justo que por un proveedor sin escrúpulos se manche el nombre del Gobernador Quirino Ordaz, manifestó Diana Armenta

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ En Guasave se han entregado 400 colchones a familias que resultaron afectadas por las lluvias y todos han sido nuevos, aseguró la Alcaldesa Diana Armenta Armenta.

Al acudir a la comunidad de El Platanito, donde hizo entrega de 10 colchones, la Presidenta Municipal de Guasave salió en defensa del Gobernador Quirino Ordaz Coppel por el escándalo que se ha suscitado por los colchones "reciclados" que se entregaron a cientos familias de Culiacán que resultaron damnificadas por la depresión tropical 19-E.

"El proveedor que surtió los colchones al municipio de Guasave es un proveedor serio y nosotros ya tenemos dos semanas entregándolos directamente a las familias y no hemos tenido ninguna queja, ningún reclamo y ningún problema, los hemos revisado nosotros también para inmediatamente hacer el cambio (en caso de salir defectuosos) o la exigencia", expresó.

La Alcaldesa subrayó que no es justo que por un proveedor sin escrúpulos se pretenda manchar el nombre del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien desde que ocurrió la contingencia por las lluvias ha estado al pendiente de las familias que resultaron afectadas en los 11 municipios donde se presentaron daños.

"No es justo que por una situación particular de un proveedor irresponsable se manche el buen nombre del Gobernador en Sinaloa y que el apoyo que le ha brindado al resto del estado, como lo hizo en Guasave, se vea afectado por una situación muy focalizada y específica. No se vale que se manche el gran trabajo que se hizo en beneficio de la gente afectada con las inundaciones recientes", sostuvo.

Armenta Armenta estuvo en la comunidad de El Platanito, perteneciente a la sindicatura de El Burrión, entregando 10 colchones de paquete a familias que previamente habían sido censadas por el Ayuntamiento por salir afectadas con las lluvias de septiembre.