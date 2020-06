Â¡Van a quinto grado!

Colegio Niños Héroes

¡Van a quinto grado!

De manera virtual, desde sus hogares, los alumnos de cuarto año A culminan su ciclo escolar

Dalia Cabrales

Culiacán._ Con emotivas palabras, la maestra Sandra Garrido López despidió a los alumnos de cuarto grado A, de la generación 2019-2020 del Colegio Niños Héroes.

Maestra Sandra Garrido López

“No es un adiós, sino un hasta pronto”, dijo la profesora, mientras mencionaba uno a uno de 22 estudiantes para entregarles virtualmente un reconocimiento por su constancia, dedicación y disciplina en el trabajo escolar durante el ciclo.

Ximena Bernal

Emiliano Silva

Desde sus casas, los pequeños escucharon el mensaje que les envió su maestra, que por meses les asistió vía Internet, por motivos de la pandemia de Covid-19 que se vive a nivel mundial.

De manera virtual, los alumnos se despidieron de su maestra y compañeros.

Sebastián López, orgulloso por culminar sus estudios de cuarto grado.

Atento al mensaje de la maestra Sandra garrido.

“Recuerden que entre todos nuestros estudiantes, hay algunos artistas que no necesitarán comprender mucho de Matemáticas, empresarios que no se preocuparán por la Historia; músicos, cuyas calificaciones en Química tal vez no sean las mejores. Si su hijo no sigue las mejores notas, no le quite la confianza en sí mismo, ni su dignidad, dígale que aun así, está hecho para grandes cosas en su vida”, compartió con los papás.

Manuel Alejandro Cervantes Chinchillas

Edwin Ramírez Kuroda

Emily Ramírez Kuroda

Para finalizar, los pequeños desde sus sillas, bailaron al ritmo de la canción One more time, de Daft Punk, mientras observaban un video con fotografías que se captaron con algunos de sus momentos divertidos que vivieron en sus clases.

Nailea Gissell Vidales Núñez

Ricardo Alexander Torres López

Kevin Crespo Andrade

FRASE

"Un ciclo escolar termina, una página llega a su fin.... La oportunidad comienza de nuevo; no es el fin, solo es el inicio de tu porvenir".

Sandra Garrido López

Maestra

LA FIESTA

Al concluir la ceremonia virtual de graduación, cada pequeño disfrutó el festejo que su familia les organizó en sus hogares, donde les prepararon un espacio con decoración especial para esa ocasión y hasta pastel.

22 alumnos de cuarto grado se despidieron del ciclo escolar 2019-2020

ALUMNOS GRADUADOS

Ximena Bernal López

Diego Camacho Beltrán

Alan Ulises Caro Eguino

Loureth Antonio Castillo Guzmán

Kevin Rafael Crespo Andrade

Samuel Félix González

Obed Félix Panquián

Isabella Gonzales Iturralde

Ana Karen Limones Chávez

Mario Enrique López Camacho

Valeria López Lizárraga

Rodolfo Sebastián López Villarreal

Edwin Ramírez Kuroda

Fátima Jael Ramos Alvarado

Emiliano Silva Cabrales

Fryda Camila Subías Barrancas

Ricardo Alexander Torres López

Karla Victoria Velazco Muñoz

Marvel Gómez Flores

Manuel Alejandro Cervantes Chinchillas

María Monserrat Chaparro Osuna

Nailea Gissell Vidales Núñez