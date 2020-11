Van juveniles del Mazatlán FC por su último duelo

Este viernes, los porteños jugarán los duelos pendientes ante Querétaro

Carlos Robles

Todo se encuentra preparado para que este viernes el equipo del Mazatlán FC dispute el duelo pendiente ante el Querétaro, dentro del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX de categorías Sub 20 y Sub 17.

El final del camino dentro de esta competencia llegará para el cuadro mazatleco con este encuentro, el cual será su última participación dentro de este certamen, el cual culmina su fase de rol regular.

Este partido será meramente de trámite para el Mazatlán FC, pues tanto en la categoría Sub 20 como en la Sub 17, no existe la posibilidad de que los “bucaneros” consigan su pase a la liguilla.

Sin embargo, ambos conjuntos viajaron rumbo a tierras queretanas a dejarlo todo y buscar cerrar su participación en este torneo con un resultado positivo, para regresar al puerto sumando puntos.

Esto, buscando aprovechar que el conjunto queretano se encuentra en la última posición de la tabla dentro de ambas categorías.

Dentro de la competencia Sub 20, Mazatlán FC se encuentra en la posición número 14 de la tabla general con un total de 18 unidades acumuladas, provenientes de 4 victorias, 6 empates y 6 derrotas.

Por su parte, en la categoría Sub 17, Mazatlán FC es dueño del puesto 15 de la tabla general con 15 puntos acumulados, después de ganar 3 partidos, empatar 6 y perder 7.

El encuentro entre Mazatlán FC y Querétaro de la Sub 20 está programado a disputarse en punto de las 8:00 horas, mientras que el de la Sub 17 iniciará a las 10:30 horas. Ambos en el Centro Gallo de Alto Rendimiento (CEGAR) de Querétaro.