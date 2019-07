Van por reforma al sistema anticorrupciÃ³n de Sinaloa, por verlo burocrÃ¡tico y sin resultados

Van por reforma al sistema anticorrupción de Sinaloa, por verlo burocrático y sin resultados

Muchas cosas están hechas a modo, para que no brillen, para que no resulten, o para dar resultados acotados, advierte la diputada Cecilia Covarrubias González

José Alfredo Beltrán

En Sinaloa de poco ha servido haber formado un Sistema Anticorrupción que está integrado “por los mismos entes, que no daban resultados”.

A esta conclusión llega Cecilia Covarrubias González, presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana de la 63 Legislatura.

La Diputada local de Morena señala que es necesario ya revisar la ley que creó este sistema, para implementar reformas.

En los últimos días se ha intensificado la controversia por la actuación de instituciones públicas en casos de corrupción.

Por ejemplo, servidores públicos acusados de mal uso de recursos públicos, como Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud y Luis Ángel Pineda Ochoa, ex Secretario Técnico de la Secretaría de Turismo, han evitado penas máximas.

También la actuación de la Comisión de Selección y el Comité de Participación Ciudadana, órganos que representan a la sociedad civil al seno del sistema, han recibido cuestionamientos.

Esto por la falta de paridad en la integración del “CPC” y el perfil oficialista, con ligas gubernamentales, de la mayoría de sus integrantes.

Covarrubias González anticipó que la bancada de Morena tomará cartas en el asunto.

“Todos sabemos que este sistema nació prácticamente por la exigencia de una sociedad más informada, más exigente, pero está formado por los entes mismos que no daban resultados.

“En mi opinión como presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso creo que hay que impulsar (reformas), exigir otro mecanismo y sobre todo revisar la parte ciudadana que conforma este sistema”, indicó.

No basta, insistió, haber un formado un sistema burocrático “de los mismos”.

“Son seis dependencias que no daban resultados, nomás le anexamos algo nuevo, que fue el ‘CPC’ (Comité de Participación Ciudadana”, agregó.

Si bien el “CPC” preside el sistema, al final del día el “alma” del mismo es que se empleen mecanismos en las diferentes dependencias, para que por sí solos den resultados.

“Porque ni solos ni en conjunto como sistema estatal dan, por supuesto hay que fortalecer muy bien el ‘alma’ ciudadana”, sostuvo.

--¿Ve necesarias reformas a la Ley del Sistema Anticorrupción?

--Yo creo que sí, porque muchas cosas están hechas “a modo”, para que no brillen, para que no resulten, o para dar resultados acotados. De entrada tenemos que hacer que lo esté funcione, lo que no habrá que modificarlo, reformarlo, porque volvemos a lo mismo, se crea un sistema burocrático, que por sí solo no da, ni independiente ni en conjunto tampoco.

Respaldo a nueva presidenta del CPC

Covarrubias González anunció el respaldo a Norma Sánchez Castillo, nueva presidenta del Comité de Participación Ciudadana.

“Yo tengo mucha confianza con la nueva presidenta, con más espíritu ciudadano, tuvimos una plática larga, vamos a impulsar las prácticas y reformas que sean necesarias desde el Legislativo”, subrayó.

El primer año de Francisco Manuel Mojica al frente del “CPC”, consideró, fue muy duro, ya que no se le asignó suficiente presupuesto.

“Yo a lo que le voy a apostar a que este año surjan nuevas cosas y en conjunto, por supuesto tiene todo mi apoyo y quien venga también, para qué de resultados en la lucha anticorrupción”.