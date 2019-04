Van por seguridad social para trabajadores de medios de comunicaciÃ³n

Van por seguridad social para trabajadores de medios de comunicación

El diputado local Mario González, dijo que se busca acabar con la simulación en las empresas que renuevan una y otra vez contratos temporales

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ Un punto de acuerdo de urgente resolución para que los trabajadores de los medios de comunicación cuenten con seguridad social, es el que subirá en este mes el diputado local Mario González Sánchez, con el objetivo de acabar con la simulación en las empresas que renuevan una y otra vez contratos temporales para evitar que los empleados sumen derechos laborales.

El legislador dio a conocer que, después de una mesa de trabajo con el delegado del IMSS, Samuel Lizárraga, se acordó realizar una revisión a las empresas periodísticas tanto de prensa escrita, radio y televisión, para que comiencen a regularizar a sus trabajadores en un proceso donde se les dará la opción de “borrón y cuenta nueva”.

“Hay empresas que son formales, pero muchas de ellas no les dan a las personas que trabajan con ellos la seguridad social; no tienen absolutamente ningún beneficio; solamente tienen trabajos demasiado extenuantes; no les están otorgando los derechos de seguridad social; ni vivienda ni préstamos...”, abundó el diputado, quien es presidente de la comisión de seguridad pública del Congreso local.

Indicó que esta revisión deberá comenzar una vez sea aprobado el punto de acuerdo, que se hará con la intención de hacer cumplir lo que ya está estipulado en la Ley del Seguro Social.

Durante el foro para la formulación de una Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se expuso que la problemática de los trabajadores de los medios de comunicación estatal, que hay reporteros de nota roja, una de las coberturas de mayor riesgo, que ganan entre 3 mil y 4 mil pesos mensuales, además de la falta de seguridad social.

Pero además, adelantó, se buscará eliminar la práctica del outsourcing (o subcontratación) en Sinaloa, que realmente se utiliza para simular empleos eventuales con la firma de repetidos contratos de tres, seis o nueve meses, que al cabo del tiempo se acumulan y evitan los derechos de antigüedad.