FESTIVAL

Van sinaloenses a Festival Cultural en Los Ángeles

El artista plástico Santiago Sarabia, el diseñador de moda Fernando López, y el cantante de regional mexicano Many Cháidez figuran entre los participantes

Leopoldo Medina

08/08/2019 | 12:04 AM

La cultura sinaloense será una vez más la protagonista en la décima octava edición del Festival Cultural Sinaloense, que se realizará en Lynwood, Los Ángeles California, los días 2 y 3 de noviembre.

Jesús Uraga Rodríguez, coordinador general del festival en la ciudad de Los Ángeles, California, destacó que dicho evento se realiza desde hace 18 años, en el que participan exponentes sinaloenses de toda clase de artes.

“Este festival se realiza en la Plaza México, la plaza hispana más grande de Estados Unidos, aquí se organiza toda clase de eventos gratuitos, en este caso el festival trabaja con federaciones de cada estado que es invitado, la más grande es la de Sinaloa”, señaló Uraga Rodríguez.

El coordinador compartió que el festival se lleva a cabo siempre del 25 al 27 de agosto, pero en esta ocasión será el 2 y 3 de noviembre, porque se llevará a cabo una representación de la vida y la muerte, con una exposición del artista plástico y ceramista Santiago Sarabia.

Artista plástico y de cerámica Santiago Sarabia.

Acudirá también el diseñador de modas sinaloense Fernando López, quien va a presentar un desfile de modas con el diseño de la Catrina, con el que fue ganador como Mejor Traje Típico durante el certamen de Nuestra Belleza México 2010.

En el aspecto musical, irá el sinaloense Many Cháidez, exponente dentro del género regional mexicano, quien tendrá una presentación especial en este festival donde cantará sus mejores éxitos.

Fernando López (Diseñador de Modas Sinaloense)

“El objetivo de este festival es renovar las costumbres, difundir la cultura sinaloense a través de su arte, gastronomía, y todo lo que tiene este estado para ofrecer, para que quienes no pueden venir a México, puedan disfrutar lo que es Sinaloa, porque es un estado especial en todos los sentidos, sobre todo en lo cultural”, señaló Uraga.

Consideró que el Estado tiene muchos artistas que no son conocidos, que le ponen mucho empeño a su trabajo y que lamentablemente no tienen mucha difusión, por ello el objetivo del festival es destacar lo mejor que tiene Sinaloa en las diferentes artes, buscando llevar al festival algo original.

Hasta el momento son estos tres exponentes que han confirmado, y la intención de ir sumando más exponentes que puedan compartir lo que hacen con el público estadounidense, para que sepan lo que es Sinaloa.

Many Cháidez (Cantente de Regional Mexicano)

“Me he reunido con funcionarios de cultura, incluso con el Presidente Municipal, pero lamentablemente no hay presupuesto para poder llevar una comitiva mucho más completa, que incluyera la danza, entre otras áreas, no hay esa disponibilidad o dinero para llevar un buen contingente que represente al estado”.

Como organizadores, indicó, otorgan alojamiento, comida, y transportación en el lugar a los artistas, y la idea es poder llevar un contingente arriba de 50 personas, pero hasta el momento van tres artistas confirmados, patrocinados por ellos mismos.

“En todo este tiempo que lleva realizándose este festival, el impacto del mismo ha sido muy grande, porque ha revolucionado el concepto positivo que se tiene de Sinaloa, y lo que empezó con un evento muy pequeño, hoy es uno de los más esperados en esta ciudad, con un crecimiento importante, sirviendo incluso como plataforma para todos los que participan en él”.

Para conocer un poco más sobre este festival, puede visitar el portal plazamexico.com, donde podrá apreciar todo lo que se realiza en esta plaza.

PARA SABER

El Festival Cultural Sinaloense se realizará en la Plaza México, el lugar más representativo ubicado en Lynwood, California, el cual es gratuito para todo el público, y en el que se mostrará lo mejor que tiene el estado.