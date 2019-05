Van sinaloenses por los Premios Juventud

La entrega de este galardón se realizará el 18 de julio en Miami, Florida

Fernando Espinoza

Los Premios Juventud ya destapó su lista de nominados. En las categorías destacan algunos sinaloenses como Banda MS, Banda La Adictiva, Los Sebastianes, El Fantasma, Calibre 50, Espinoza Paz, Ulises Cháidez y Jiapsi Yáñez, quienes buscarán llevarse un premio el próximo 18 de julio en la ciudad de Miami.

Banda MS compite en las categorías “La canción que no puedes dejar de cantar”, junto con Banda Los Sebastianes y Calibre 50, y “Canciones que más disfrutamos en la ducha”, en la que también compite La Adictiva, mientras que El Fantasma compite en “La nueva generación regional mexicano”, y por su parte Jiapsi Yañez está en la categoría “Creadores de contenido que nos hace reír en las redes”.

Maluma

Por otro lado, Maluma lidera las nominaciones con ocho; mientras que Daddy Yankee va con siete, convirtiéndolos en los máximos favoritos a triunfar en la gala de los Premios

Calibre 50

Con seis candidaturas, cada uno, aparecen el rapero puertorriqueño Anuel AA, la californiana Becky G y los también colombianos J Balvin y Karol G. Con cinco nominaciones aparece Ozuna, seguido, con cuatro, de la diva neoyorquina Jennifer López y el cantante canadiense Snow, con el que Daddy Yankee versionó su éxito de 1992 “Informer”, titulada ahora “Con calma”.

Jiapsi Yáñez

Los 124 nominados de este año en 24 categorías nuevas se revelaron a través de una emisión en directo en la página de Facebook de estos premios.

Entre las nuevas categorías presentadas este año aparecen una dedicada a las nuevas generaciones urbanas y de la música regional mexicana, así como otra que premiará a los artistas favoritos e influyentes en redes sociales.

Los votantes podrán elegir a través de internet desde este martes a los ganadores, que salen de una selección realizada por una “asociación con expertos de la industria”, explicaron los organizadores del certamen.

LA VOTACIÓN

Este año fueron 124 nominados, en 24 diferentes categorías. Podrás elegir a tu favorito desde el portal de Premios Juventud, el cual estará abierto hasta el 4 de junio.

LA CEREMONIA

La premiación será el 18 de julio del 2019, desde Watsco Center en Miami. Los encargados de conducir la gala serán la cantante argentina Lali Espósito, la banda juvenil CNCO y la actriz mexicana Alejandra Espinoza.

LAS NOMINACIONES:

Producer You Know By ‘Shout-Out’ (El Productor que Siempre Nombran) o ‘Cuando un artista menciona el nombre del productor en su canción’

DJ Luian & Mambo Kingz

Chris Jeday

Gaby Music

Hi Music Hi Flow

Ovy On The Drums

Play-N-Skillz

Saga WhiteBlack

Sergio George

Sky Rompiendo

Tainy

Nuevo en USA, pero Conocido en Casa o ‘Artista nuevo en Estados Unidos pero exitoso en su país’

Cazzu

Lali

Paulo Londra

Rosalía

Tini

La Nueva Generación Urbana o ‘Nuevo artista subiendo en la música urbana’

Amenazzy

Camilo

Dalex

DaniLeigh

Eladio Carrion

Lyanno

Paloma Mami

Rauw Alejandro

Rombai

Sech

La Nueva Generación Regional Mexicano o Nuevo artista subiendo en la música regional mexicana

El Fantasma

Fuerza Regida

Kanales

Lenin Ramírez

T3R Elemento

El Agave de la Música o Artista que mantiene viva la música del Mariachi

Alejandro Fernández

Ángela Aguilar

Christian Nodal

El Bebeto

Pipe Bueno

Artistas que salieron de un reality show y hoy son estrellas

Amara La Negra

Cardi B

Carlos Rivera Tini

CNCO

Greeicy

Canción para el Carro

La canción que te mantiene cantando durante las horas del tráfico:

‘Aerolínea Carrillo’ - T3R Elemento Ft. Gerardo Ortiz

‘Baila, Baila, Baila’ - Ozuna

‘Calma’ - Pedro Capó, Farruko

‘Con Calma’ - Daddy Yankee Ft. Snow

‘Ella Quiere Beber’ (Remix) - Anuel AA Ft. Romeo Santos

‘Mia’ - Bad Bunny Ft. Drake

‘No te Contaron mal’ - Christian Nodal

‘Reggaeton’ - J Balvin

‘Reggaeton En Lo Oscuro’ - Wisin y Yandel

‘Un Año’ - Sebastián Yatra, Reik

La Más Pegajosa

La canción que no puedes dejar de cantar.

‘A Través Del Vaso’ - Banda Los Sebastianes

‘Adictiva’ - Daddy Yankee, Anuel AA

‘Calma’ - Pedro Capó, Farruko

‘Con Calma’ - Daddy Yankee Ft. Snow

‘Créeme’ - Karol G, Maluma

‘Ella Quiere Beber’ (Remix) - Anuel AA Ft. Romeo Santos

‘Mia’ - Bad Bunny Ft. Drake

‘¿Por Qué Cambiaste de Opinión?’ - Calibre 50

‘Por Siempre Mi Amor’ - Banda MS

‘Un Año’ - Sebastián Yatra, Reik

Ritmo en la Regadera

Canciones que más disfrutamos en la ducha.

‘Calma’ - Pedro Capó, Farruko

‘Con Calma’ - Daddy Yankee Ft.Snow

‘Con Todo Incluido’ - La Adictiva

‘Desconocidos’ - Mau y Ricky, Manuel Turizo, Camilo

‘El Lujo de Tenerte’ - Régulo Caro

‘Imposible’ - Luis Fonsi, Ozuna

‘Me Gusta’ - Natti Natasha

‘Por Siempre Mi Amor’ - Banda MS

‘Secreto’ - Anuel AA & Karol G

‘Sola’ - Manuel Turizo

Cantante, Compositor, Escritor o Cantautor que está Hot

Espinoza Paz

Bad Bunny

Daddy Yankee

Maluma

Ozuna

Artista que más consumo en las redes y quiero más de ellos

Ángela Aguilar

Anuel AA

Bad Bunny

Becky G

Chiquis Rivera

Luis Coronel

Natti Natasha

Nicky Jam

T3R Elemento

Ulices Cháidez

Parejas que Encienden o cautivan en las Redes

Anuel AA & Karol G

Becky G & Sebastian Lletget

Chiquis Rivera & Lorenzo Méndez

Jennifer Lopez & Alex Rodríguez

Prince Royce & Emeraude Toubia

Me Llama la Atención' o ‘Nos hacen reír con ocurrencias y sus posts’

Bad Bunny

Becky G

Chiquis Rivera

Christian Nodal

J Balvin

Jennifer Lopez

Mau y Ricky

Nicky Jam

Thalía

Will Smith

On The Rise (Camino a la Cima)

Cada día tiene más seguidores en las redes.

Ángela Aguilar

Cierra Ramírez

Isabela Moner

Lunay

Ryan García

Triple Threat (Triple Amenaza)

Influencer que domina los 3 fuertes: plataformas digitales, television y radio.

Baby Ariel

Camila Mendes

Lele Pons

Rudy Mancuso

Sebastián Villalobos

Dos son Mejor que Uno o Amigos, hermanos o novios que crean contenido con frecuencia

Catherine Paiz + Austin McBroom

Juanpa Zurita + Rudy Mancuso

Karina García + Mayra García

Niki DeMartino + Gabi DeMartino

Sebastián Villalobos + María Laura

Influencer con Causa o En honor al influencer que usa su plataforma para una buena causa

Ana Alvarado

Bella Thorne

Jaden Smith

Juanpa Zurita

Lin-Manuel Miranda

Creadores y Comediantes o Creadores de contenido que nos hace reír en las redes

Daniel El Travieso

Eric Ochoa (SUPEReeeGO)

Jiapsi Yáñez

Mario Aguilar

The Crazy Gorilla

High Fashion (De Etiqueta)

Visten High Fashion para desfile en la alfombra roja.

Daddy Yankee

Maluma

Natalia Jiménez

Ricky Martin

Sofia Carson

Siempre Auténtico

Look personal muy urbano.

Bad Bunny

J Balvin

Jennifer Lopez

Karol G

Nicky Jam

Apasionado por los Zapatos

Reconocen la importancia de un buen calzado.

Becky G

Cardi B

Maluma

Paulina Rubio

Wisin

Obsesionado con el Cabello

Establecen tendencias a través de sus estilos de cabello.

Bad Bunny

J Balvin

Jennifer Lopez

Maluma

Thalía

Coreografías que me Matan o Video con bailes que no puedes dejar de imitar

‘Baila, Baila, Baila’ - Ozuna

‘Caliente’ - Lali, Pabllo Vittar

‘Con Altura’ - Rosalía, J Balvin Ft. El Guincho

‘Con Calma’ - Daddy Yankee Ft. Snow

‘HP’ - Maluma

‘La Respuesta’ -Becky G, Maluma

‘Me Gusta’ – Natti Natasha

‘Pretend’ - CNCO

‘Punto G’ - Karol G

‘R.I.P.’ - Sofía Reyes, Anitta & Rita Ora

Esto sí es ‘BTS’ o ‘Experiencia tras bastidores en la grabación de un video musical

‘Atado Entre Tus Manos’ - Tommy Torres, Sebastian Yatra

‘Créeme’ - Karol G, Maluma

‘Desconocidos’ - Mau y Ricky, Manuel Turizo, Camilo

‘I Can’t Get Enough’ - Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez, J Balvin

‘La Plata’ - Juanes Ft. Lalo Ebratt

‘Lindo Pero Bruto’ - Thalía, Lali

‘Lost in the Middle of Nowhere’ - Kane Brown, Becky G

‘Taki Taki’ - DJ Snake Ft. Selena