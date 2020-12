Vandalizan estatuilla del Venadito, el que está frente a la UAS, en Mazatlán

El escultor Pedro Jiménez Corona se ofrece a restaurarla, como ya lo hizo una vez

Belizario Reyes

La figura del Venadito de la glorieta entre las avenidas Los Deportes y Leonismo, en el Fraccionamiento Tellerías, fue vandalizada el pasado fin de semana.

La escultura sufrió daños en las astas, y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, hubo una persona detenida.

Al entererse de los daños, el escultor Pedro Jiménez Corona ofreció restaurar esa figura.

"Me interesa mucho contactar a quien tome decisiones, si es el Secretario de Obras Públicas, la persona que sea que sepa de esta propuesta, por lo menos que se enteren por este medio que yo estoy interesado en la restauración de esa obra y que me hablen por teléfono, nos ponemos de acuerdo", añadió Jiménez Corona en entrevista telefónica a Guadalajara, Jalisco.

Él elaboró dicha figura de bronce originalmente instalada en el Paseo Olas Altas y que en junio de 2007 un grupo de turistas de Culiacán la lazó y arrastró, pero por los daños que sufrió hizo un nuevo Venadito para ser puesto en ese lugar.

.La escultura original fue restaurada por Jiménez Corona y así la donó para ser colocada en el año 2011 en la glorieta que se construyó frente a la Biblioteca Central y el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán, pero en días recientes fue vandalizada nuevamente y le tiraron las astas conocidas comúnmente como cuernos.

"Creo que lo que más le afecta al municipio de Mazatlán es ese tipo de vandalismo que a nadie beneficia, que perjudica simplemente prácticamente a todos porque se supone que es una obra pública que debe ser cuidada", dijo.

Manifestó que escribirá una carta al Presidente Municipal o buscará el medio adecuado para ponerse en contacto con la persona que toma las decisiones al respecto para la restauración de ésta y las demás esculturas que él hizo, como la de Fernando Valadez, que también ha sufrido vandalismo, la Continuidad de la Vida, que está también el Olas Altas, la Sirena que está en la Glorieta del Clavadista o Sánchez Taboada alguien le tumbó el cupido.

OBRAS, EN EL ABANDONO

Dijo que ese tipo de obras están completamente en el abandono en cuanto a pátina, que es el terminado final de la escultura que las hace ver como nueva.

"Se les ha pintado y yo he protestado de alguna forma diciéndoles pues cómo pintado si las esculturas tienen un proceso de pátina con óxidos, aparte que la brisa marina que tiene ahí tiende a tornarlas en un verde más o menos bonito nada más que hay que conservar, hay que darles una limpiadita de vez en cuando para que se conserven bien las figurar", dijo, entre varios puntos.

El escultor resaltó que ha propuesto restaurar las diferentes esculturas en Mazatlán con costos lo más directos, reducidos posible y sin intermediarios, pero parece que no les interesó.

"Me parece que van a seguir pintando las figuras otras vez, se compran un bote de pintura y se lo ponen, entonces a mí sí me gustaría mandarle esa carta al Presidente Municipal y decirle que por qué no hacen bien las cosas, eso no sé si llegue a ser un vandalismo oficial, por así decirlo, pero son cosas que no se deben hacer, o se hacen bien o no se hacen, se le limpia la figura, se le pone la pátina y les dura unos buenos años ahí dándole un buen mantenimiento, uno les diría qué tipo de mantenimiento se le puede dar para que se siga conservando buena la presentación de esas figuras", reiteró el escultor.

Puso a disposición de las autoridades municipales su número telefónico 3313 29 72 33.