Vanessa Bauche, Regina Orozco y Dolores Heredia rechazan veto a Yalitza y aplauden papel en Roma

Las actrices salieron en defensa del trabajo que realizó la novel artista con el cineasta Alfonso Cuarón, actuación que fue reconocida por los Óscar donde fue nominada en la categoría de Mejor Actriz

Sinembargo.MX

13/02/2019 | 10:03 AM

MÉXICO (SinEmbargo)._ Vanessa Bauche, Dolores Heredia y Regina Orozco salieron en defensa de Yalitza Aparicio, quien habría sido mencionada en un chat por actrices que pidieron a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) vetarla en la categoría de Mejor Actriz de los Premios Ariel.

En las últimas horas, las actrices rechazaron ser parte de una lista que se difundió en redes sociales. Ninguna, sin embargo, negó que se hubiera pedido vetar a la actriz indígena oaxaqueña nominada al Óscar.

Dolores Heredia aseguró que no es parte de ningún “chat” que esté en contra de nadie.

“Todo lo que veo y escucho en Roma para mí es belleza. Y celebro a todos los que participaron en su realización”, escribió la actriz, quien ha estado nominada en dos ocasiones al premio Ariel como Mejor Actriz por la cintas Santitos (1999) y Dos crímenes (1995).

Todo lo que veo y escucho en @ROMACuaron para mí es belleza. Y celebro a todos los que participaron en su realización. No hago parte de ningún “chat” que esté contra nadie. — Dolores Heredia (@Dolores_Heredia) 12 de febrero de 2019

Vanessa Bauche también salió a defender la postura que ha tenido siempre con la actriz de Roma, después de que se diera a conocer la información en que se involucrara su nombre con el chat.

Debido a la ridícula polémica en la q me involucró @Soyvayavaya quien se dice periodista, sin tener idea de quienes somos las mencionadas, y a quien, MUCHOS medios le siguieron el jueguito, VERGONZOSO!! Les pido, LEAN👇🏼 https://t.co/bOH6yOuglS — Vanessa Bauche (@VanessaBauche) 13 de febrero de 2019

Incluso Bauche, el pasado 29 de enero, publicó una texto sobre el trabajo de Yalitza en el que la defendió ante los ataques sobre su falta de experiencia en la actuación y destacó la calidad y gran trabajo de la joven de Tlaxiaco.

“El talento para ejecutar emociones complejas, es aún más meritorio cuando se realizan con naturalidad, profundidad, precisión y dimensión, sin haberse preparado para eso. Y eso, en este caso, es indiscutible. Y a quien le duela, que vaya a terapia, o se busque algún otro satisfactor personal”, escribió en su perfil de Facebook.

La actriz de teatro y cine, Regina Orozco -ganadora del Ariel por la cinta Profundo Carmesí en 1996- pidió que los medios sacaran su nombre de las notas que la relacionaran con el grupo, pues no va con lo que piensa de la joven de 25 años.

“Para mí la actuación de Yalitza me sacó las lagrimas en la película Roma. Ella, aunque no tenga estudios de actuación como muchas, es un actriz nata. Además el hecho que tenga tantas portadas de revistas, tantas entrevistas por todo el mundo, y sea tan visible. [...] Que una mujer mexicana, en primer lugar mujer, y de origen indígena la vea por todo el mundo, que tenga tanto éxito; para mí es algo increíble. Yo estoy totalmente orgullosa, porque yo toda mi vida he luchado por la inclusión de las mujeres…”, dijo la actriz.

NIEGA COMPLOT

La información de la supuesta lista filtrada en Internet fue desmentida y calificada como falsa por Rossana Barro, coordinadora de la Atención Especial a Invitados en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Barro fue quien reveló en su cuenta de Twitter la existencia del grupo. Pero se negó a revelar los nombres de las actrices involucradas.

“Es increíble la falta de ética profesional de Gerardo Escareño @soyvayavaya inventando una nota absolutamente FALSA. Lamento profundamente que haya involucrado a actrices que respeto y admiro”, dijo.

El pasado 11 de febrero, la funcionaria del Festival de Morelia, uno de los más importantes en nuestro país, dio a conocer sobre el grupo.

“Me enteré qué hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la @AcademiaCineMx que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más”, dijo.

Por su parte, de acuerdo con información de la revista Quién, el cineasta Ernesto Contreras, y presidente de la AMACC, calificó el conflicto como: “Todos son rumores”.

PREMIOS ARIEL

Los premios Ariel son el máximo galardón que se entrega al cine en México, algo como sucede en Inglaterra con los BAFTA, entrega donde Roma obtuvo cuatro preseas el pasado domingo.