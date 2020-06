Vanessa Bryant se tatúa mensajes que le enviaron Kobe y Gianna antes de fallecer

CIUDAD DE MÉXICO._ Vanessa Bryant mostró en Instagram el homenaje que rindió a su marido, la estrella del baloncesto Kobe Bryant, y a su hija Gianna, quienes fallecieron en un accidente aéreo el pasado 26 de enero en Calabasas (California, Estados Unidos).

La viuda de Kobe decidió tatuarse mensajes que Kobe y Gianna le mandaron en el pasado. Vanessa publicó una serie de videos en los que el tatuador Nikko Hurtado le está haciendo los tatuajes.

La viuda del deportista lleva ahora en el cuello el texto de Kobe y en el interior de la muñeca, un mensaje de su hija Gianna que acompañó a su padre en aquel vuelo. “Quería que me transmitieran el dulce mensaje de Kobe, de mi ‘boo boo'”, dijo Vanessa Bryant junto a uno de los videos en el Instagram.

Vanessa Bryant got Gigi's message tattooed on her wrist. ❤️ pic.twitter.com/4CLJYpfcnI