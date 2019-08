OXNARD._ Los Vaqueros de Dallas, el equipo de la Liga Nacional del Futbol Americano (NFL) más popular entre los aficionados mexicanos, donaron 50 mil dólares al fondo de ayuda que se ha creado para las víctimas del tiroteo masivo que ocurrió el pasado sábado en El Paso (Texas) y que dejó un saldo de 22 personas muertas, en su mayoría hispanos, y decenas de heridos.

Los Vaqueros hicieron la donación mientras trabajan en el campo de entrenamiento de cara a la próxima temporada de la NFL 2019 que comenzará a partir de la primera semana de septiembre.

El equipo tejano también informó este jueves que la NFL Foundation planeaba igualar la donación que ellos habían hecho a la de El Paso Community Foundation Victims’ Fund.

La vicepresidente ejecutiva de los Cowboys, Charlotte Jones Anderson, preside a la NFL Foundation.

Los Vaqueros han tenido programas de ayuda comunitaria por años en El Paso, la ciudad del oeste de Texas fronteriza con la de Ciudad Juárez, de México, con un gran contingente de aficionados que siguen al equipo de Dallas.

El dueño de los Cowboys, Jerry Jones, dijo en semanas previas al trágico tiroteo, que el equipo “aprecia tanto el apoyo que tenemos en El Paso”.

Jerry Jones spoke about the recent tragedy in El Paso, Texas and the $50,000 donation from the Gene and Jerry Jones Family Foundation and the Dallas Cowboys.

🎥 https://t.co/OvkvHhr4dn pic.twitter.com/11BIGHxi8f